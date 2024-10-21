Британцы оснащают свои самолеты лазерными системами обороны на основе Elix-IR

Ключевыми элементами защитного комплекса являются система предупреждения об угрозах Elix-IR и система направленного инфракрасного противодействия Miysis DIRCM.

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Министерство обороны Великобритании 20 октября заявило об успешных испытаниях новой лазерной системы самозащиты для летчиков Королевских ВВС (RAF). Система была протестирована на полигоне Видсель в Швеции, где она успешно нейтрализовала несколько ракет с инфракрасным наведением, демонстрируя значительный прогресс в технологиях воздушной обороны, сообщает Army Recognition.

Особенности лазерной системы

Система предназначена для установки на военные самолеты, такие как разведывательный Shadow R2 и транспортный A400M. Она обеспечивает быструю и точную нейтрализацию ракетных угроз, одновременно отслеживая несколько целей. Технология разработана в рамках партнерства Team Pellonia, включающего компании Leonardo UK, Thales UK и DSTL.

Ключевыми элементами комплекса являются:

Elix-IR от Thales — система предупреждения об угрозах, которая быстро обнаруживает ракеты с инфракрасным наведением, фильтруя фоновый шум и классифицируя реальные угрозы.

от Thales — система предупреждения об угрозах, которая быстро обнаруживает ракеты с инфракрасным наведением, фильтруя фоновый шум и классифицируя реальные угрозы. Miysis DIRCM от Leonardo — система направленного инфракрасного противодействия, которая использует лазер для нейтрализации ракетных угроз.

Британский разведывательный самолет Shadow R2 Фото: RAF News

Система предупреждения об угрозах Elix-IR

Elix-IR — это передовая система предупреждения об инфракрасных ракетных угрозах, разработанная британской компанией Thales. Она предназначена для защиты военных самолетов от ракет с тепловым наведением, которые представляют одну из наиболее серьезных угроз для современных воздушных платформ.

Она способна обнаруживать ракеты, которые используют тепловые сигнатуры для наведения на цель. Эти ракеты захватывают тепло, излучаемое двигателями самолетов, что делает их особенно опасными для крупных транспортных самолетов и вертолетов.

Elix-IR использует сложные алгоритмы, чтобы эффективно отсекать ложные тревоги, вызванные внешними факторами, такими как солнечные вспышки или другие источники тепла. Это позволяет ей сосредоточиться только на реальных угрозах и не отвлекаться на ложные сигналы.

Система не только обнаруживает ракеты, но и классифицирует их по приоритету. Это позволяет одновременно отслеживать несколько целей и выделять наиболее опасные из них для последующего уничтожения. После обнаружения угрозы Elix-IR передает сигнал тревоги оборонительным системам самолета, таким как Miysis DIRCM использует лазерное излучение для "ослепления" ракеты, сбивая ее с курса.

"Эта разработка представляет собой большой шаг вперед в развитии оборонного потенциала Великобритании, и планируется интегрировать систему в более широкий спектр самолетов RAF", — подытожили обозреватели.

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