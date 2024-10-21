Британці оснащують свої літаки лазерними системами оборони на основі Elix-IR

Ключовими елементами захисного комплексу є система попередження про загрози Elix-IR і система спрямованої інфрачервоної протидії Miysis DIRCM.

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Міністерство оборони Великої Британії 20 жовтня заявило про успішні випробування нової лазерної системи самозахисту для льотчиків Королівських ВПС (RAF). Систему було протестовано на полігоні Відсель у Швеції, де вона успішно нейтралізувала кілька ракет з інфрачервоним наведенням, демонструючи значний прогрес у технологіях повітряної оборони, повідомляє Army Recognition.

Особливості лазерної системи

Система призначена для встановлення на військові літаки, такі як розвідувальний Shadow R2 і транспортний A400M. Вона забезпечує швидку і точну нейтралізацію ракетних загроз, одночасно відстежуючи кілька цілей. Технологію розроблено в рамках партнерства Team Pellonia, до якого входять компанії Leonardo UK, Thales UK і DSTL.

Ключовими елементами комплексу є:

Elix-IR від Thales — система попередження про загрози, яка швидко виявляє ракети з інфрачервоним наведенням, фільтруючи фоновий шум і класифікуючи реальні загрози.

від Thales — система попередження про загрози, яка швидко виявляє ракети з інфрачервоним наведенням, фільтруючи фоновий шум і класифікуючи реальні загрози. Miysis DIRCM від Leonardo — система спрямованої інфрачервоної протидії, яка використовує лазер для нейтралізації ракетних загроз.

Британський розвідувальний літак Shadow R2 Фото: RAF News

Система попередження про загрози Elix-IR

Elix-IR — це передова система попередження про інфрачервоні ракетні загрози, розроблена британською компанією Thales. Вона призначена для захисту військових літаків від ракет з тепловим наведенням, які становлять одну з найбільш серйозних загроз для сучасних повітряних платформ.

Вона здатна виявляти ракети, які використовують теплові сигнатури для наведення на ціль. Ці ракети захоплюють тепло, випромінюване двигунами літаків, що робить їх особливо небезпечними для великих транспортних літаків і вертольотів.

Elix-IR використовує складні алгоритми, щоб ефективно відсікати помилкові тривоги, спричинені зовнішніми факторами, як-от сонячні спалахи або інші джерела тепла. Це дає їй змогу зосередитися тільки на реальних загрозах і не відволікатися на помилкові сигнали.

Система не тільки виявляє ракети, а й класифікує їх за пріоритетом. Це дає змогу одночасно відстежувати кілька цілей і виділяти найнебезпечніші з них для подальшого знищення. Після виявлення загрози Elix-IR передає сигнал тривоги оборонним системам літака, таким як Miysis DIRCM, що використовує лазерне випромінювання для "засліплення" ракети, збиваючи її з курсу.

"Ця розробка є великим кроком уперед у розвитку оборонного потенціалу Великої Британії, і планується інтегрувати систему в ширший спектр літаків RAF", — підсумували оглядачі.

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Раніше повідомлялося, що у Великій Британії успішно випробували потужну лазерну енергетичну зброю від компанії Raytheon з бойової машини Wolfhound британської армії.