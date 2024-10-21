Ехали 23 единицы техники: десантники ВСУ отбили массированный штурм ВС РФ (видео)

Российское командование бросило в атаку 19 боевых бронированных машин и 4 танка. Уцелевшая вражеская бронетехника после боя бросилась наутек.

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На одном из участков фронта российские оккупанты предприняли попытку масштабного механизированного штурма с участием бронетехники. Он закончился провалом, а уцелевшие танки и ББМ бежали обратно после встречи с украинскими дронами и противотанковыми ракетными комплексами. Об этом рассказали в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что для штурма российские оккупанты использовали 23 единицы бронетехники.

"На этот раз российское командование бросило в атаку 19 боевых бронированных машин и 4 танка. Наши десантники в очередной раз организовали захватчикам "теплую" встречу: 5 бронемашин и 1 танк — уничтожены. Еще 3 ББМ и танк — повреждены. Уцелевшая бронетехника побоялась наших противотанковых ракетных комплексов и ударных дронов — и дала заднюю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для 24 российских оккупантов этот штурм стал последним, еще 20 получили ранения.

Напомним, что 18 октября сообщалось, что ВС РФ в Донецкой области задействовали для штурма позиций десантников 79-й бригады ВСУ 33 единицы бронетехники. В результате боя у россиян стало меньше на 11 бронемашин с десантом и 3 танка. Еще 3 бронемашины и один танк были повреждены.

Ранее ВС РФ в Донецкой области для штурма использовали 80 единиц техники. Несмотря на тяжелые бои, оккупанты смогли продвинуться, поскольку действия продолжались на малой территории.