Їхали 23 одиниці техніки: десантники ЗСУ відбили масований штурм ЗС РФ (відео)

Російське командування кинуло в атаку 19 бойових броньованих машин та 4 танки. Вціліла ворожа бронетехніка після бою кинулася навтьоки.

Related video

На одній з ділянок фронту російські окупанти зробили спробу масштабного механізованого штурму за участю бронетехніки. Він закінчився провалом, а вцілілі танки та ББМ втікали назад після зустрічі з українськими дронами і протитанковими ракетними комплексами. Про це розповіли у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що для штурму російські окупанти використали 23 одиниці бронетехніки.

"На цей раз російське командування кинуло в атаку 19 бойових броньованих машин та 4 танки. Наші десантники вже вкотре організували загарбникам "теплу" зустріч: 5 бронемашин і 1 танк — знищено. Ще 3 ББМ та танк — пошкоджені. Вціліла бронетехніка побоялась наших протитанкових ракетних комплексів та ударних дронів — і дала задню", — йдеться в повідомленні.

Зазначається,, що для 24 російських окупантів цей штурм став останнім, ще 20 отримали поранення.

Нагадаємо, що 18 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ на Донеччині задіяли для штурму позицій десантників 79-ї бригади ЗСУ 33 одиниці бронетехніки. В результаті бою у росіян поменшало на 11 бронемашин з десантом і 3 танки. Ще 3 бронемашини і один танк були пошкоджені.

Раніше ЗС РФ на Донеччині для штурму використали 80 одиниць техніки. Попри важкі бої, окупанти змогли просунутися, оскільки дії тривали на малій території.