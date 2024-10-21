На Львовщине работники ТЦК начали посещать школы с агитациями (фото)

Военные отмечают, что высшие военные учебные заведения — это качественное, актуальное и бесплатное образование, система мотивационных стипендий, обеспечение проживанием и необходимым имуществом.

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Во Львовской области работники Терцентров комплектования и социальной поддержки начали проводить агитации в школах. Они приглашают учеников в высшие военные учебные заведения. Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП.

Отмечается, что военнослужащие проводят встречи со старшеклассниками и рассказывают им об украинской армии, видах вооружения, важности защищать свою страну от оккупантов и возможностях, которые предоставляют высшие военные учебные заведения.

Военные отмечают, что высшие военные учебные заведения — это качественное и актуальное и бесплатное образование, система мотивационных стипендий, обеспечение проживанием и необходимым имуществом.

"Сегодня украинская армия — это мощь, которая способна отстоять государство и дать достойный отпор оккупантам. Однако ВСУ нуждаются в молодых кадрах, которые бы формировали еще более сильную армию в будущем", — говорят в ТЦК.

Напомним, что 14 октября в Харькове прямо во время концерта ТЦК забрали музыкантов из трех музыкальных групп, а также нескольких посетителей. По словам очевидцев, в рейде участвовали до двух десятков работников ТЦК и СП. Мужчинам выдали повестки, а звукорежиссера концерта отправили на обучение.

Также сообщалось, что в Киеве телефонные мошенники начали подстраиваться под реалии жизни. Вместо "Ваш родственник в тюрьме", они начали использовать более актуальное сообщение — "Ваш родственник в ТЦК". 83-летнего профессора "забрали в ТЦК", чтобы возил БК на фронт.