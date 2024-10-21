На Львівщині працівники ТЦК почали відвідувати школи з агітаціями (фото)

Військові наголошують, що вищі військові навчальні заклади – це якісна, актуальна і безкоштовна освіта, система мотиваційних стипендій, забезпечення проживанням і необхідним майном.

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У Львівській області працівники Терцентрів комплектування та соціальної підтримки почали проводити агітації в школах. Вони запрошують учнів до вищих військових навчальних закладів. Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Зазначається, що військовослужбовці проводять зустрічі зі старшокласниками та розповідають їм про українську армію, види озброєння, важливість захищати свою країну від окупантів і можливості, які надають вищі військові навчальні заклади.

Військові наголошують, що вищі військові навчальні заклади – це якісна й актуальна і безкоштовна освіта, система мотиваційних стипендій, забезпечення проживанням і необхідним майном.

"Сьогодні українська армія – це потуга, що здатна відстояти державу й дати гідну відсіч окупантам. Однак ЗСУ потребують молодих кадрів, які б формували ще сильнішу армію в майбутньому", — кажуть в ТЦК.

Нагадаємо, що 14 жовтня у Харкові просто під час концерту ТЦК забрали музикантів з трьох музичних гуртів, а також кількох відвідувачів. За словами очевидців, у рейді брали участь до двох десятків працівників ТЦК та СП. Чоловікам видали повістки, а звукорежисера концерту відправили на навчання.

Також повідомлялося, що у Києві телефонні шахраї почали підлаштовуватися під реалії життя. Замість "Ваш родич у в'язниці", вони почали використовувати більш актуальне повідомлення — "Ваш родич у ТЦК". 83-річного професора "забрали в ТЦК", щоб возив БК на фронт.