Израиль использует секретный дрон RA-01 в тайных миссиях: что о нем известно (фото, карты)

По спутниковым снимкам журналисты установили возможный размах крыльев загадочного БПЛА RA-01, а также что у него может быть реактивный двигатель.

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Из документов американской разведки стало известно о существовании секретного израильского беспилотника под названием RA-01, который используется в тайных миссиях. Об этом пишет издание The War Zone со ссылкой на документы, опубликованные в соцсетях.

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По словам журналистов, то, что у Израиля может быть по крайней мере "карманный парк" дальнобойных разведывательных и ударных беспилотников вполне логично, до такой степени, что было бы даже странно, если бы в Тель-Авиве никогда не стремились к такой возможности.

Упоминание о RA-01 встречается в секретных документах Национального агентства геопространственной разведки США (NGA). Их подлинность не оспаривалась официальными лицами США. Впервые документы появились в сети на прошлой неделе в проиранском Telegram-канале. Расследование возможной информационной утечки продолжается, но независимых подтверждений этим данным нет.

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В документах NGA говорится о наблюдениях с 15 по 16 октября за крупными учениями ВВС Израиля (IAF), которые рассматриваются как часть подготовки к ответному удару на иранские ракетные обстрелы.

В документах NGA не приводятся подробности конструкции RA-01 или возможности беспилотника. Какое значение может иметь номенклатура RA-01, неизвестно.

Под аббревиатурой "RA" может подразумеваться разведывательная и атакующая возможность. Обозначение может быть таким же, которые использует американское разведсообщество. В одном из документов NGA баллистическая ракета воздушного базирования Rocks упоминается как IS02, что также может быть другим внутренним обозначением США.

Единственное из известных фото баллистической ракеты воздушного базирования Rocks под крылом истребителя F-16I ВВС Израиля с редкой серой окраской

В отчете NGA нет данных о том, что какие-либо RA-01 действительно замечали, а только о признаках того, что они действовали в упомянутый период в определенной зоне авиабазы Рамон в пустыне Негев.

База Рамон была целью ракетных и беспилотных атак Ирана в апреле, в основном здесь размещаются истребители F-16I Sufa и ударные вертолеты AH-64, но здесь также дислоцировались различные секретные и специализированные подразделения на протяжении многих лет.

Спутниковое изображение вероятного ангара для беспилотника RA-01 на базе Рамон

Эксперты определили несколько зон на северо-восточной окраине Рамона с общим прямым доступом к одной из двух взлетно-посадочных полос базы, на которой могут размещаться RA-01.

На каждой из огороженных зон есть несколько полукруглых ангаров длиной около 24 метров и шириной 19 метров. В одной из секций также есть прямоугольный ангар, зоны ведут к общей рулежной дорожке, ширина которой составляет чуть более 21 метров. Это может указывать на максимальную длину размаха крыльев RA-01.

Белые треугольники на асфальте выглядят как зоны предупреждения о выбросе реактивной струи двигателя, что может указывать на реактивную тягу. Сооружения, которые видны на карте также могут быть защитными помещениями, где наземный персонал может загружать боеприпасы и прочее.

Спутниковые снимки базы Рамон Спутниковые снимки базы Рамон Спутниковые снимки базы Рамон

Присутствие двух огражденных зон может указывать на то, что здесь есть другие секретные типы дронов, помимо RA-01.

Дрон HA-10

У израильского аэрокосмического сектора продолжительная история пионерских разработок по части беспилотной авиации. Израильские компании публично не демонстрировали свою разработку, но это должно быть в пределах их технических возможностей, отмечают журналисты.

Среди прочего известно, что в 90-х годах в Israel Aerospace Industries испытывали концепт высотного дальнобойного беспилотника HA-10 с функциями снижения радиолокационной и инфракрасной сигнатуры. Дрон HA-10 был связан с проектом израильской противоракетной обороны Boost Intercept System (IBIS), который разрабатывался, чтобы сбивать вражеские баллистические ракеты на начальном этапе их полета.

"БПЛА будет летать на высоте от 7 до 15 км, у него будет инфракрасную система отслеживания, лазерный дальномер, каналы передачи данных и от двух до четырех ракеты класса "воздух-воздух" серии Python", — говорится в архивах издания Jane’s Strategic Weapon Systems за 2002 год.

Отмечается, что HA-10 разрабатывался с низкими инфракрасными и радиолокационными сигнатурами и должен находиться в полете до 24 часов с полезной нагрузкой 1000 кг.

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