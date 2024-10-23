Ізраїль використовує секретний дрон RA-01 у таємних місіях: що про нього відомо (фото, карти)

За супутниковими знімками журналісти встановили можливий розмах крил загадкового БпЛА RA-01, а також що в нього може бути реактивний двигун.

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З документів американської розвідки стало відомо про існування секретного ізраїльського безпілотника під назвою RA-01, який використовується в таємних місіях. Про це пише видання The War Zone з посиланням на документи, опубліковані в соцмережах.

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За словами журналістів, те, що Ізраїль може мати принаймні "кишеньковий парк" далекобійних розвідувальних і ударних безпілотників, цілком логічно, до такої міри, що було б навіть дивно, якби в Тель-Авіві ніколи не прагнули до такої можливості.

Згадка про RA-01 зустрічається в секретних документах Національного агентства геопросторової розвідки США (NGA). Їхню справжність не заперечували офіційні особи США. Уперше документи з'явилися в мережі минулого тижня в проіранському Telegram-каналі. Розслідування можливого інформаційного витоку триває, але незалежних підтверджень цим даним немає.

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У документах NGA йдеться про спостереження з 15 по 16 жовтня за великими навчаннями ВПС Ізраїлю (IAF), які розглядаються як частина підготовки до удару у відповідь на іранські ракетні обстріли.

У документах NGA не наводяться подробиці конструкції RA-01 або можливості безпілотника. Яке точне значення може мати номенклатура RA-01, невідомо.

Можливо, під абревіатурою "RA" мається на увазі розвідувальна та атакувальна можливість. Позначення може бути таким самим, які використовує американська розвідспільнота. В одному з документів NGA балістична ракета повітряного базування Rocks згадується як IS02, що також може бути іншим внутрішнім позначенням США.

Єдине з відомих фото балістичної ракети повітряного базування Rocks під крилом винищувача F-16I ВПС Ізраїлю з рідкісним сірим забарвленням

У звіті NGA немає даних про те, що будь-які RA-01 справді помічали, а лише про ознаки того, що вони діяли у згаданий період у певній зоні авіабази Рамон у пустелі Негев.

База Рамон була ціллю ракетних і безпілотних атак Ірану у квітні, здебільшого тут розміщуються винищувачі F-16I Sufa та ударні вертольоти AH-64, але тут також дислокувалися різні секретні та спеціалізовані підрозділи упродовж багатьох років.

Супутникове зображення ймовірного ангара для безпілотника RA-01 на базі Рамон

Експерти визначили кілька зон на північно-східній околиці Рамона зі спільним прямим доступом до однієї з двох злітно-посадкових смуг бази, на якій можуть розміщуватися RA-01.

На кожній з обгороджених зон є кілька напівкруглих ангарів завдовжки приблизно 24 метри і завширшки 19 метрів. В одній із секцій також є прямокутний ангар, зони ведуть до спільної рульової доріжки, ширина якої становить понад 21 метр. Це може вказувати на максимальну довжину розмаху крил RA-01.

Білі трикутники на асфальті виглядають як зони попередження про викид реактивного струменя двигуна, що може вказувати на реактивну тягу. Споруди, які видно на карті, також можуть бути захисними приміщеннями, де наземний персонал може завантажувати боєприпаси та інше.

Супутникові знімки бази Рамон Супутникові знімки бази Рамон Супутникові знімки бази Рамон

Присутність двох огороджених зон може вказувати на те, що тут є інші секретні типи дронів, крім RA-01.

Дрон HA-10

Ізраїльський аерокосмічний сектор має тривалу історію піонерських розробок щодо безпілотної авіації. Ізраїльські компанії публічно не демонстрували свою розробку, але це має бути в межах їхніх технічних можливостей, зазначають журналісти.

Зокрема відомо, що в 90-х роках в Israel Aerospace Industries випробовували концепт висотного далекобійного безпілотника HA-10 з функціями зниження радіолокаційної та інфрачервоної сигнатури. Дрон HA-10 був пов'язаний із проєктом ізраїльської протиракетної оборони Boost Intercept System (IBIS), який розробляли, щоб збивати ворожі балістичні ракети на початковому етапі їхнього польоту.

"БпЛА літатиме на висоті від 7 до 15 км, матиме інфрачервону систему відстеження, лазерний далекомір, канали передавання даних і від двох до чотирьох ракет класу "повітря-повітря" серії Python", — йдеться в архівах видання Jane's Strategic Weapon Systems за 2002 рік.

Зазначається, що HA-10 розробляли з низькими інфрачервоними й радіолокаційними сигнатурами, він має перебувати в польоті до 24 годин із корисним навантаженням 1000 кг.

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