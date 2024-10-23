AWACS Королевского флота: британский Boeing E-7A совершил свой первый полет (видео)

Самолет прошел модернизацию, которая включила установку современных систем наблюдения и радиолокационного оборудования, что позволила самолету обеспечивать полный спектр функций AEW&C.

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Королевские военно-воздушные силы (RAF) представили первый самолет раннего предупреждения и управления Boeing E-7A Wedgetail, получивший обозначение AEW1, сообщает Defensa.

Этот самолет, ставший ключевым элементом восстановления возможностей британских сил в области воздушного раннего предупреждения и управления (AEW&C), был впервые показан в ливрее RAF и уже совершил свой первый испытательный полет после модификации.

Самолет E-7A Wedgetail AEW1 базируется на коммерческой платформе Boeing 737-700, которая была переоборудована для военных целей. Этот самолет, первоначально зарегистрированный как N384BJ, был приобретен у Boeing Capital Corporation и получил новую военную регистрацию WT001.

Модификации включают установку современных систем наблюдения и радиолокационного оборудования, что позволяет самолету обеспечивать полный спектр функций AEW&C, необходимых для мониторинга и контроля воздушного пространства.

Особое внимание привлекает радар, установленный на Wedgetail, который позволяет обнаруживать и сопровождать воздушные цели на больших расстояниях. Как отметили обозреватели, сочетание высокотехнологичной аппаратуры и проверенной платформы Boeing 737 делает этот самолет одним из самых эффективных средств для контроля воздушного пространства.

Эксплуатация и значение для НАТО

Самолет WT001 является первым из трех запланированных к эксплуатации в ВВС Великобритании. Эти машины заменят выведенные из строя в 2021 году Boeing E-3D Sentry AEW1, которые ранее обеспечивали функции раннего предупреждения и управления. Планы по интеграции Wedgetail AEW1 в состав сил НАТО также подразумевают повышение оперативной совместимости между странами-участницами Альянса. Специалисты отмечают, что совместная эксплуатация с флотом НАТО позволит обеспечить лучшее взаимодействие во время учений и операций.

Самолеты E-7A будут размещены на авиабазе RAF Lossiemouth в Шотландии, где также базируется флот P-8 Poseidon MRA1, что позволит унифицировать обучение экипажей и техническое обслуживание, а также снизить затраты на логистику.

Технические характеристики E-7A Wedgetail

базовая платформа — Boeing 737-700;

основное назначение — AEW&C (воздушное раннее предупреждение и управление)

дальность обнаружения целей — более 400 км;

максимальная скорость — 850 км/ч;

радар — многофункциональный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Важно

Тяжелые времена для ВВС США: военные не сошлись с Boeing на цене E-7A Wedgetail

Напомним, по информации агентства Reuters, Австралия направит в Германию разведывательный самолет Королевских ВВС, чтобы поддержать Украину. Речь шла о самолете E-7A Wedgetail, развертывание которого было запланировано в течение полугода.