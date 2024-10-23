AWACS Королівського флоту: британський Boeing E-7A здійснив свій перший політ (відео)

Літак пройшов модернізацію, яка включила встановлення сучасних систем спостереження та радіолокаційного обладнання, що дала змогу літаку забезпечувати повний спектр функцій AEW&C.

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Королівські військово-повітряні сили (RAF) представили перший літак раннього попередження і управління Boeing E-7A Wedgetail, який отримав позначення AEW1, повідомляє Defensa.

Цей літак, що став ключовим елементом відновлення можливостей британських сил у сфері повітряного раннього попередження та управління (AEW&C), було вперше показано в лівреї RAF, і він уже здійснив свій перший випробувальний політ після модифікації.

Літак E-7A Wedgetail AEW1 базується на комерційній платформі Boeing 737-700, яка була переобладнана для військових цілей. Цей літак, спочатку зареєстрований як N384BJ, був придбаний у Boeing Capital Corporation і отримав нову військову реєстрацію WT001.

Модифікації включають установку сучасних систем спостереження та радіолокаційного обладнання, що дає змогу літаку забезпечувати повний спектр функцій AEW&C, необхідних для моніторингу та контролю повітряного простору.

Особливу увагу привертає радар, встановлений на Wedgetail, який дає змогу виявляти та супроводжувати повітряні цілі на великих відстанях. Як зазначили оглядачі, поєднання високотехнологічної апаратури та перевіреної платформи Boeing 737 робить цей літак одним із найефективніших засобів для контролю повітряного простору.

Експлуатація та значення для НАТО

Літак WT001 є першим із трьох запланованих до експлуатації у ВПС Великої Британії. Ці машини замінять виведені з ладу 2021 року Boeing E-3D Sentry AEW1, які раніше забезпечували функції раннього попередження та управління. Плани щодо інтеграції Wedgetail AEW1 до складу сил НАТО також передбачають підвищення оперативної сумісності між країнами-учасницями Альянсу. Фахівці зазначають, що спільна експлуатація з флотом НАТО дасть змогу забезпечити кращу взаємодію під час навчань і операцій.

Літаки E-7A будуть розміщені на авіабазі RAF Lossiemouth у Шотландії, де також базується флот P-8 Poseidon MRA1, що дасть змогу уніфікувати навчання екіпажів і технічне обслуговування, а також знизити витрати на логістику.

Технічні характеристики E-7A Wedgetail

базова платформа — Boeing 737-700;

основне призначення — AEW&C (повітряне раннє попередження та управління)

дальність виявлення цілей — понад 400 км;

максимальна швидкість — 850 км/год;

радар — багатофункціональний радар з активною фазованою антенною решіткою (АФАР).

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Нагадаємо, за інформацією агентства Reuters, Австралія направить до Німеччини розвідувальний літак Королівських ВПС, щоб підтримати Україну. Йшлося про літак E-7A Wedgetail, розгортання якого було заплановано протягом пів року.