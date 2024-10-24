В РФ называют самоходку 2С9-1М "снайперским минометом": что говорят эксперты

Такое прозвище установка получила благодаря способности выпускать два снаряда подряд с минимальным интервалом. Однако в остальном модернизированная система мало чем отличается советского миномета 2С9 "Нона".

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В ходе военного конфликта в Украине российские войска активно применяют 120-мм самоходный миномет 2С9-1М. Модернизированная версия советского миномета 2С9 "Нона-С" получила ряд улучшений, целью которых стали достижение высокой точностью и универсальности. О том, что представляет сейчас российская самоходка рассказали обозреватели Army Recognition.

Миномет 2С9-1М оснастили системой управления огнем и спутниковой навигацией, что должно существенно повысить его боевые возможности. Он способен поражать цели с высокой точностью на дистанции до 9 км, используя широкий спектр боеприпасов — от фугасных до дымовых и зажигательных.

Одна из ключевых особенностей машины — возможность использования боеприпасов НАТО, что обеспечивает гибкость в логистике и позволяет действовать на фоне сложной динамики конфликта.

Операторы 2С9-1М сравнивают его с "снайперской винтовкой" из-за способности выпускать два снаряда подряд с минимальным интервалом, что особенно важно в городских боях. В сочетании с высокой мобильностью и благодаря амфибийным возможностям, этот миномет эффективен в условиях сложной местности и может быстро адаптироваться к различным условиям ведения боя.

Модернизация оружия

Машины 2С9-1М широко используются в составе воздушно-десантных подразделений России. Параллельно Россия модернизирует устаревшие версии 2С9 "Нона-С" и системы 2С9-1 "Свиристелка", оснащая их аналогичными системами управления огнем и спутниковой навигацией, что позволяет продлить срок службы этих артиллерийских платформ.

Главным оружием миномета является гладкоствольная 120-мм пушка-миномет 2А51. Она может стрелять как минами, так и артиллерийскими снарядами, что делает ее универсальной.

Внутри машины может находиться до 40 снарядов, из которых 25 готовы к немедленному использованию, а оставшиеся размещены в специальных контейнерах.

Дальность стрельбы фугасными минами составляет от 1,7 до 9 км, а при использовании активно-реактивных боеприпасов достигает 12,8 км. Скорострельность установки достигает 10 выстрелов в минуту при ведении огня минами. Причем 2С9-1М может использовать различные типы боеприпасов, включая фугасные осколочные снаряды, дымовые и зажигательные, а также мины НАТО.

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Напомним, замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк 23 октября сообщил об улучшении соотношения выстрелов между Вооруженными силами Украины и российскими войсками. По его словам, этот показатель улучшился от один к восьми выстрелам, до одного к двум.