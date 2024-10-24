У РФ називають самохідку 2С9-1М "снайперським мінометом": що кажуть експерти

Таке прізвисько установка отримала завдяки здатності випускати два снаряди поспіль з мінімальним інтервалом. Однак в іншому модернізована система мало чим відрізняється від радянського міномета 2С9 "Нона".

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Під час воєнного конфлікту в Україні російські війська активно застосовують 120-мм самохідний міномет 2С9-1М. Модернізована версія радянського міномета 2С9 "Нона-С" отримала низку поліпшень, метою яких стали досягнення високої точності та універсальності. Про те, що представляє зараз російська самохідка розповіли оглядачі Army Recognition.

Міномет 2С9-1М оснастили системою управління вогнем і супутниковою навігацією, що має істотно підвищити його бойові можливості. Він здатний вражати цілі з високою точністю на дистанції до 9 км, використовуючи широкий спектр боєприпасів — від фугасних до димових і запалювальних.

Одна з ключових особливостей машини — можливість використання боєприпасів НАТО, що забезпечує гнучкість у логістиці та дає змогу діяти на тлі складної динаміки конфлікту.

Оператори 2С9-1М порівнюють його зі "снайперською гвинтівкою" через здатність випускати два снаряди поспіль з мінімальним інтервалом, що особливо важливо в міських боях. У поєднанні з високою мобільністю та завдяки амфібійним можливостям, цей міномет ефективний в умовах складної місцевості та може швидко адаптуватися до різних умов ведення бою.

Модернізація зброї

Машини 2С9-1М широко використовуються у складі повітряно-десантних підрозділів Росії. Паралельно Росія модернізує застарілі версії 2С9 "Нона-С" і системи 2С9-1 "Свиристелка", оснащуючи їх аналогічними системами управління вогнем і супутниковою навігацією, що дає змогу продовжити термін служби цих артилерійських платформ.

Головною зброєю міномета є гладкоствольна 120-мм гармата-міномет 2А51. Вона може стріляти як мінами, так і артилерійськими снарядами, що робить її універсальною.

Усередині машини може перебувати до 40 снарядів, з яких 25 готові до негайного використання, а решта розміщені в спеціальних контейнерах.

Дальність стрільби фугасними мінами становить від 1,7 до 9 км, а в разі використання активно-реактивних боєприпасів досягає 12,8 км. Скорострільність установки досягає 10 пострілів на хвилину під час ведення вогню мінами. Причому 2С9-1М може використовувати різні типи боєприпасів, включно з фугасними осколковими снарядами, димовими й запальними, а також мінами НАТО.

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Нагадаємо, заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк 23 жовтня повідомив про поліпшення співвідношення пострілів між Збройними силами України та російськими військами. За його словами, цей показник покращився від одного до восьми пострілів, до одного до двох.