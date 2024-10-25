В одной из областей Украины усиливают мобилизацию: в ОВА назвали причины

Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус объяснил такие меры необходимостью заменить военных на фронте, а также продемонстрировать врагу боеспособную армию.

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В Черниговской области усилят мобилизацию. Начальник областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что не доволен текущими результатами мобилизации в регионе. Об этом он сказал во время брифинга в четверг, 24 октября, сообщает "Суспільне Чернігів".

"На сегодня я не доволен уровнем мобилизации и мы принимаем меры по ее увеличению", — отметил руководитель ОВА.

По его словам, эти усиленные меры будут продолжаться до полной победы Украины.

Чаус отметил, что нынешние усилия по мобилизации направлены на то, чтобы обеспечить отдых тем подразделениям, которые длительное время участвуют в горячих боевых действиях, а также чтобы противник понимал, что Украина имеет боеспособную армию, готовую эффективно обороняться.

"Мы должны сделать все, чтобы, во-первых, дать возможность отдохнуть тем нашим подразделениям, которые уже долго воюют в активной фазе. Во-вторых, чтобы враг видел, что у нас есть армия, которая готова и будет давать отпор", — пояснил он.

Напомним, 9 октября заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что в Украине до 15 ноября продлится аудит критических предприятий, которые получили этот статус от органов местного самоуправления.

20 октября в "Дії" закрыли процедуру бронирования военнообязанных от мобилизации. Работу сервиса планируют возобновить до 15 ноября.