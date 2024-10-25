В одній з областей України посилюють мобілізацію: в ОВА назвали причини

Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус пояснив такі заходи необхідністю замінити військових на фронті, а також — продемонструвати ворогу боєздатну армію.

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У Чернігівській області посилять мобілізацію. Начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив, що незадоволений поточними результатами мобілізації в регіоні. Про це він сказав під час брифінгу у четвер, 24 жовтня, повідомляє "Суспільне Чернігів".

"На сьогодні я незадоволений рівнем мобілізації і ми вживаємо заходів щодо її збільшення", — зазначив керівник ОВА.

За його словами, ці посилені заходи триватимуть до повної перемоги України.

Чаус наголосив, що нинішні зусилля з мобілізації спрямовані на те, щоб забезпечити відпочинок тим підрозділам, які тривалий час беруть участь у найгарячіших бойових діях, а також, щоб противник розумів, що Україна має боєздатну армію, готову ефективно оборонятися.

"Ми маємо зробити все, щоб, по-перше, дати можливість відпочити тим нашим підрозділам, які вже довго воюють в найактивнішій фазі. По-друге, щоб ворог бачив, що у нас є армія, яка готова і буде давати відсіч", — пояснив він.

Нагадаємо, 9 жовтня заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк повідомив, що в Україні до 15 листопада триватиме аудит критичних підприємств, які отримали цей статус від органів місцевого самоврядування.

20 жовтня у "Дії" закрили процедуру бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Роботу сервісу планують відновити до 15 листопада.