Повод РФ беспокоиться: у Южной Кореи есть мощные возможности участвовать в войне в Украине, — СМИ

По словам Шона МакФейта, профессора Джорджтаунского университета, есть вероятность, что Южная Корея будет стрелять в россиян и/или северокорейцев, что еще больше расширит войну в Украине и сделает ее международной.

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Южная Корея угрожает вооружить Украину в ответ на поддержку России со стороны Севера. Запасы южнокорейского оружия могут иметь большое значение. Вместе с тем Южная Корея по-прежнему опасается вмешиваться в войну в Украине. Об этом пишет Business Insider.

Сеул пригрозил отправить оружие и ресурсы Украине в ответ на то, что ее давний враг, КНДР, усиливает поддержку полномасштабного вторжения РФ. Если это произойдет, Сеул может оказаться мощным союзником.

Важно

"Кровавый альянс": почему Южная Корея боится участия КНДР в войне в Украине, — The Guardian

После чрезвычайного заседания Совета национальной безопасности на этой неделе высшие должностные лица Южной Кореи осудили Северную Корею за отправку войск России.

"Пугающий арсенал"

Аналитики считают, что у России есть веский повод для беспокойства.

Войска Южной Кореи Фото: X (Twitter)

"Южнокорейское оружие может потенциально повлиять как на оборонительные возможности Украины, так и на наступательные", — сказал в интервью журналистам Джереми Чан, аналитик по Китаю и Северо-Восточной Азии в Eurasia Group.

Союзник США Южная Корея нарастила грозный арсенал вооружений за десятилетия противостояния с Севером.

Он включает в себя зенитные и противоракетные системы, которые могут помочь Украине защитить города и инфраструктуру от российских атак, отметил Чан.

Есть также гаубичные орудия K9, танки K2 и системы залпового огня мирового класса. Сеул уже помог поставить Украине необходимые 155-мм снаряды, хотя и не напрямую.

Южная Корея отправляла боеприпасы западным союзникам, таким как США и Польша, которые, в свою очередь, отправляли свои собственные Украине.

Эллен Ким, эксперт по Корее из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сообщила, что поддержка Южной Кореи может включать предоставление разведданных о северокорейском оружии и тактике.

"Южная Корея может также помочь в психологической войне против северокорейских солдат, которые не хотят отправляться на войну", — сказала она.

Препятствия Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель непопулярен внутри страны и столкнется с трудностями при попытке отмены действующего закона через левоцентристскую Национальную ассамблею.

"Действия Северной Кореи должны представлять более ясную и непосредственную угрозу национальной безопасности Южной Корее, прежде чем мы сможем ожидать, что Национальная ассамблея разрешит экспорт оружия в Украину", — сказал Чан.

Еще один фактор — стремление Южной Кореи не разрушать свои отношения с Россией совсем уж, несмотря на растущие опасения относительно того, что Кремль усиливает Северную Корею и поощряет ее лидера Ким Чен Ына, отмечают аналитики.

В обмен на северокорейские снаряды и военную поддержку Украине Кремль пытался помешать инспекциям ООН ядерной программы Северной Кореи и, возможно, был готов передать сложные военные технологии.

Стремление не провоцировать

В Южной Корее раздумывают над тем, как лучше сдержать Россию.

"Сеул считает, что угроза поставки оружия дает ему больше рычагов воздействия на Москву, чем если бы Южная Корея начала поставлять оружие напрямую", — сказал он.

Будущие дипломатические и торговые связи — еще одна причина, по которой Южная Корея колеблется действовать, также есть вероятность вовлечения в войну в Украине дальше, чем изначально предполагалось.

"Существует вероятность того, что Южная Корея может стрелять в россиян и/или северокорейцев, и это еще больше интернационализирует и расширит войну", — сказал Шон МакФейт, профессор из Джорджтаунского университета.

По его словам, в худшем из сценариев может последовать ядерная война на Корейском полуострове, из-за которой США и Китай будут втянуты в вооруженный конфликт.

Как бы там ни было, альянс России и Северной Кореи может вскоре достичь той точки, когда Южная Корея прибегнет к ответным действиям.

Из-за растущей зависимости России от Северной Кореи Ким Чен Ын оказывается в сильной переговорной позиции о сложных технологиях.

Возможная передача российских технологий, по мнению Чана, может стать красной линией и подтолкнуть Южную Корею вмешаться в войну.

Напомним, по данным ГУР, первые подразделения военных из КНДР уже находятся в Курской области.

Также сообщалось, что в США просили принять "военные меры" против КНДР, как только войска появятся в Украине.