15 км до ЛБЗ: россиян атакуют бесконтактные дроны, которые подстерегают их на обочине дорог

БПЛА летают над трассой и подрываются при срабатывании датчика. Он реагирует на движение транспорта на автодорогах.

Related video

На территории РФ зафиксировали новые дроны со взрывчаткой. Они детонируют от движений авто, которые проезжают мимо. Видео работы такого БПЛА выложили в телеграм-канале "Russіa no context".

"Такие FPV летают по трассе на расстоянии от линии боевого соприкосновения в 12-15 км. Приземляются на обочину, и подрыв идет от магнитного бесконтактного датчика", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как по дороге едет автомобиль-"буханка". В момент проезда мимо лежащего на обочине дрона, последний детонирует. Взрыв довольно сильный.

На этот раз российской "буханке" повезло, ведь она проехала достаточно быстро.

Тип БПЛА и его происхождение не сообщается.

Напомним, что 28 октября сообщалось, что украинские силы на Краматорском направлении нанесли удар по российским позициям, уничтожив современную радиолокационную станцию (РЛС) "Гармонь-М". Она пропустила атаку украинского FPV-дрона.

Также сообщалось, что российские оккупанты начали по-новому минировать территорию. Они переворачивают в полете ударные дроны вверх ногами. Украинские защитники на одном участке дороги длиной в 20 метров нашли 4 таких мины.