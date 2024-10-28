15 км до ЛБЗ: росіян атакують безконтактні дрони, які чатують на них на узбіччі доріг

БПЛА літають над трасою і підриваються за спрацювання датчика. Він реагує на рух транспорту на автошляхах.

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На території РФ зафіксували нові дрони з вибухівкою. Вони детонують від рухів авто, які проїздять повз. Відео роботи такого БПЛА виклали в телеграм-каналі "Russіa no context".

"Такі FPV літають трасою на відстані від лінії бойового зіткнення в 12-15 км. Приземляються на узбіччя, а підрив іде від магнітного безконтактного датчика", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як дорогою їде автомобіль-"буханка". У момент проїзду повз дрон, що лежить на узбіччі, останній детонує. Вибух доволі сильний.

Цього разу російській "буханці" пощастило, бо вона проїхала досить швидко.

Тип БПЛА та його походження не повідомляється.

Нагадаємо, що 28 жовтня повідомлялося, що українські сили на Краматорському напрямку завдали удару по російських позиціях, знищивши сучасну радіолокаційну станцію (РЛС) "Гармонь-М". Вона пропустила атаку українського FPV-дрона.

Також повідомлялося, що російські окупанти почали по-новому мінувати територію. Вони перевертають в польоті ударні дрони догори дриґом. Українські захисники на одній ділянці дороги завдовжки в 20 метрів знайшли 4 таких міни.