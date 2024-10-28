"Должны воевать по-другому": Жорин назвал ошибки в ВСУ, которые мешают Украине победить

В командовании есть много генералов, которые не видели фронта и не понимают базовых вещей, актуальных для фронта. Из-за чего и делают стратегические ошибки, считает заместитель командира 3-й ОШБр.

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Украина может одержать победу в войне против России, но для этого должна выполнить работу над ошибками, которые влияют на военные действия. Об этом в своем телеграмм-канале написал заместитель командира 3-й ОШбр Максим Жорин.

Он подчеркнул, что верит в победу Украины, поскольку украинская армия — самая опытная в мире.

"Мы имеем самую опытную армию в мире, все современные средства ведения боя реализуются только у нас. Но почему-то, имея весь этот опыт, мы забываем, что должны воевать по-другому — не так, как р*шка. До сих пор в командовании есть куча генералов, которые не видели фронта и не понимают базовых вещей, актуальных для фронта. Из-за чего делают стратегические ошибки", — написал Жорин.

По мнению Максима Жорина, в украинской армии должны выполнить работу над ошибками, в частности, пересмотреть хотя бы такие основные пункты.

Привести в порядок армию и сделать наконец выводы. За стратегические ошибки должна быть ответственность — только тогда мы не будем их повторять в будущем. Стабилизировать линию фронта, планируя ход событий и адекватный ответ на них. Осознать, что конкурировать с РФ мы можем, только когда будем воевать технологически и разумно. Заблаговременно готовить фортификационные сооружения — качественно, а не х** знает как. Подойти к мобилизации общества, всей общественной жизни, которая будет ориентироваться на важнейшие на сегодняшний день события. Что невозможно без целенаправленной информационной политики.

Максим Жорин отметил, что пунктов для победы в списке еще много, чтобы уверенно говорить о завершении войны в пользу Украины.

Напомним, что заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что Днепропетровскую область нужно заранее подготовить к обороне, учитывая ситуацию в Селидово и Покровске.