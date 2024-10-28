"Маємо воювати по-іншому": Жорін назвав помилки в ЗСУ, які заважають Україні перемогти
У командуванні є багато генералів, які не бачили фронту й не розуміють базових речей, актуальних для фронту. Через це й припускаються стратегічних помилок, вважає заступник командира 3-ї ОШБр.
Україна може здобути перемогу у війні проти Росії, але для цього має виконати роботу над помилками, які впливають на військові дії. Про це в своєму телеграм-каналі написав заступник командира 3-ї ОШбр Максим Жорін.
Він наголосив, що вірить у перемогу України, оскільки українська армія — найдосвідченіша в світі.
"Ми маємо найдосвідченішу армію в світі, всі сучасні засоби ведення бою реалізовуються лише у нас. Але чомусь, маючи весь цей досвід, ми забуваємо що маємо воювати по-іншому — не так, як р*шка. Досі в командуванні є купа генералів, які не бачили фронту й не розуміють базових речей, актуальних для фронту. Через що роблять стратегічні помилки", — написав Жорін.
На думку Максима Жоріна, в українській армії мають виконати роботу над помилками, зокрема, переглянути хоча б такі основні пункти.
- Привести в порядок армію та зробити нарешті висновки. За стратегічні помилки має бути відповідальність — лише тоді ми не будемо їх повторювати в майбутньому.
- Стабілізувати лінію фронту, плануючи перебіг подій та адекватну відповідь на них. Усвідомити, що конкурувати з РФ ми можемо, тільки коли будемо воювати технологічно та розумно. Завчасно готувати фортифікаційні споруди — якісно, а не х** знає як.
- Підійти до мобілізації суспільства, всього суспільного життя, яке буде орієнтуватись на найважливіші на сьогоднішній день події. Що неможливо без цілеспрямованої інформаційної політики.
Максим Жорін наголосив, що пунктів задля перемоги у списку ще багато, щоби впевнено говорити про завершення війни на користь України.
Нагадаємо, що заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що Дніпропетровську область потрібно заздалегідь підготувати до оборони, враховуючи ситуацію в Селидовому і Покровську.