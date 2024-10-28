"Маємо воювати по-іншому": Жорін назвав помилки в ЗСУ, які заважають Україні перемогти

У командуванні є багато генералів, які не бачили фронту й не розуміють базових речей, актуальних для фронту. Через це й припускаються стратегічних помилок, вважає заступник командира 3-ї ОШБр.

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Україна може здобути перемогу у війні проти Росії, але для цього має виконати роботу над помилками, які впливають на військові дії. Про це в своєму телеграм-каналі написав заступник командира 3-ї ОШбр Максим Жорін.

Він наголосив, що вірить у перемогу України, оскільки українська армія — найдосвідченіша в світі.

"Ми маємо найдосвідченішу армію в світі, всі сучасні засоби ведення бою реалізовуються лише у нас. Але чомусь, маючи весь цей досвід, ми забуваємо що маємо воювати по-іншому — не так, як р*шка. Досі в командуванні є купа генералів, які не бачили фронту й не розуміють базових речей, актуальних для фронту. Через що роблять стратегічні помилки", — написав Жорін.

На думку Максима Жоріна, в українській армії мають виконати роботу над помилками, зокрема, переглянути хоча б такі основні пункти.

Привести в порядок армію та зробити нарешті висновки. За стратегічні помилки має бути відповідальність — лише тоді ми не будемо їх повторювати в майбутньому. Стабілізувати лінію фронту, плануючи перебіг подій та адекватну відповідь на них. Усвідомити, що конкурувати з РФ ми можемо, тільки коли будемо воювати технологічно та розумно. Завчасно готувати фортифікаційні споруди — якісно, а не х** знає як. Підійти до мобілізації суспільства, всього суспільного життя, яке буде орієнтуватись на найважливіші на сьогоднішній день події. Що неможливо без цілеспрямованої інформаційної політики.

Максим Жорін наголосив, що пунктів задля перемоги у списку ще багато, щоби впевнено говорити про завершення війни на користь України.

Нагадаємо, що заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що Дніпропетровську область потрібно заздалегідь підготувати до оборони, враховуючи ситуацію в Селидовому і Покровську.