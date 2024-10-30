Под Москвой загорелся цех ЦНИИ, где изготавливают детали для ядерных ракет (видео)

Институт известен разработкой композитных контейнеров для российского стратегического ракетного комплекса "Тополь-М".

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В подмосковном Хотьково 30 октября произошел пожар на Центральном научно-исследовательском институте специального машиностроения (ЦНИИСМ), одном из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса. Возгорание началось в одном из цехов, где проводились испытания оборудования, а площадь пожара составила около 100 кв. метров. Об этом сообщил "Милитарный" со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают, что густой дым был виден в разных частях города. Официальные причины возгорания пока не называются, но, по данным МЧС РФ, якобы вспыхнул утеплитель. Пострадавших в результате инцидента нет.

Позже в администрации городского округа Сергиев Посад сообщили, что пожар в Хотьково "ликвидирован на площади 100 кв. м".

"В 09:32 в службу 112 поступило сообщение о возгорании на одном из производственных цехов на ул. Заводской в г. Хотьково. В МЧС сообщили, что горел утеплитель в ангаре", — передают местные СМИ.

Согласно информации Telegram-канала "Украина 365", ЦНИИСМ известен разработкой композитных контейнеров для российского стратегического ракетного комплекса "Тополь-М", которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. Это подчеркивает его важную роль в обеспечении обороноспособности РФ.

Кроме того, институт участвует в создании ракетоносителей "Ариан" и "Протон". На предприятии также разрабатываются конструкционные элементы для различных промышленных отраслей, включая нефтехимическую, транспортную и энергетическую.

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Напомним, ночью 30 октября в Великобритании на верфи, где строят четыре новые атомные подлодки класса Dreadnought вспыхнул пожар. В результате происшествия два человека попали в больницу.