Отсрочка от мобилизации в "Резерв+": кто из украинцев первый получит электронное оформление

Все категории военнообязанных со временем смогут оформить отсрочку, не приходя в терцентр комплектования, пояснила заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко. Пока что сервис будет иметь определенные ограничения.

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Министерство обороны планирует превратить приложение "Резерв+" в "онлайн ТЦК", чтобы люди не стояли в очередях, например, для оформления отсрочки от мобилизации. С ноября мгновенную электронную отсрочку получат люди с инвалидностью, во вторую очередь — еще две категории украинцев. О планах Минобороны относительно сервисов "Резерв+" заместитель министра обороны по цифровой трансформации Екатерина Черногоренко рассказала в эфире телемарафона.

Отсрочка от мобилизации — Екатерина Черногоренко о сервисе в Резерв+ см. с 9-го часа трансляции

Черногоренко пояснила, что Минобороны продолжает совершенствовать приложение "Резерв+" и надеется его превратить в "онлайн ТЦК". В ближайшее время, ориентировочно, с ноября, появится возможность оформления электронной отсрочки от мобилизации. Новый сервис станет доступным не для всех категорий украинцев, но постепенно будет расширяться. Когда инструмент заработает, гражданин сможет выполнить простую процедуру: запустит приложение, отправит запрос на отсрочку, получит подтверждение (если с основаниями все в порядке), пояснила чиновница.

Какие категории украинцев и в каком порядке будут получать электронную отсрочку:

люди с инвалидностью — в первую очередь;

студенты и аспиранты — следующими;

многодетные родители — "немножко позже".

Со временем к этим категориям присоединятся другие — например, военнообязанные, которые ухаживают за родителями, и все остальные, кто претендует на отсрочку, прозвучало в эфире телемарафона.

"Работаем над тем, чтобы постепенно добавлять все другие типы отсрочек. Надо согласовать нормативно-правовые акты, цифровизировать реестры и налаживать весь процесс. Мы движемся к тому, чтобы все категории военнообязанных, которые имеют право на отсрочку могли оформить ее онлайн", — заявила Черногоренко.

Команда приложения на сегодня тестирует возможность мгновенных электронных отсрочек, которые запустятся с ноября после очередного обновления. В Минобороны надеются, что гражданам не придется стоять в очередях и они будут получать онлайн максимум услуг.

"Резерв+ развивается как полноценная альтернатива ТЦК, это будет онлайн ТЦК, и впоследствии все сервисы, которые предоставляет военкомат, будут доступны в мобильном применении", — отметила заместитель министра обороны.

Отметим, в сентябре Черногоренко рассказала, что делать, если отсрочка не отображается в "Резерв+" и каковы причины такой ситуации. По ее словам, за внесение данных отвечают сотрудники военкомата и если информация отсутствует, то из-за действий этой структуры. В то же время, часть информации есть в государственных базах. Речь идет, например, о базах Государственной миграционной службы или Государственного реестра актов гражданского состояния. Проблема автоматизации внесения данных связана с "технической готовностью каждого реестра", сказала чиновница.

Напоминаем, 18 октября желающие получили возможность рекрутироваться в ВСУ через приложение "Резерв+": Фокус рассказал, какие шаги следует предпринять.