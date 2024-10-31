Відстрочка від мобілізації в "Резерв+": хто з українців перший отримає електронне оформлення

Усі категорії військовозобов'язаних з часом зможуть оформити відстрочку, не приходячи в терцентр комплектування, пояснила заступниця глави Міноборони Катерина Черногоренко. Поки що сервіс матиме певні обмеження.

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Міністерство оборони планує перетворити застосунок "Резерв+" в "онлайн ТЦК", щоб люди не стояли в чергах, наприклад, для оформлення відстрочки від мобілізації. З листопада миттєву електронну відстрочку отримають люди з інвалідністю, в другу чергу — ще дві категорії українців. Про плани Міноборони щодо сервісів "Резерв+" заступниця міністра оборони з цифрової трансформації Катерина Черногоренко розповіла в ефірі телемарафону.

Відстрочка від мобілізації - Катерина Черногоренко про сервіс в Резерв+ див. з 9-ої год. трансляції

Черногоренко пояснила, що Міноборони продовжує вдосконалювати застосунок "Резерв+" і сподівається його перетворити на "онлайн ТЦК". Найближчим часом, орієнтовно, з листопада, з'явиться можливість оформлення електронної відстрочки від мобілізації. Новий сервіс стане доступним не для усіх категорій українців, але поступово розширюватиметься. Коли інструмент запрацює, людина зможе виконати просту процедуру: запустить застосунок, відправить запит на відстрочку, отримає підтвердження (якщо з підставами все гаразд), пояснила посадовиця.

Які категорії українців та в якому порядку отримуватимуть електронну відстрочку:

люди з інвалідністю — у першу чергу;

студенти та аспіранти — наступними;

багатодітні батьки — "трошки пізніше".

З часом до цих категорій приєднаються інші — наприклад, військовозобов'язані, які доглядають батьки, та усі інші, хто претендує на відстрочку, пролунало в ефірі телемарафону.

"Працюємо над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок. Треба узгодити нормативно-правові акти, цифровізувати реєстри і налагоджувати весь процес. Ми рухаємося до того, щоб всі категорії військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку могли оформити її онлайн", — заявила Черногоренко.

Команда застосунку на сьогодні тестує можливість миттєвих електронних відстрочок, які запустяться з листопада після чергового оновлення. В Міноборони сподіваються, що громадянам не доведеться стояти в чергах і вони будуть отримувати онлайн максимум послуг.

"Резерв+ розвивається як повноцінна альтернатива ТЦК, це буде онлайн ТЦК, і згодом всі сервіси, які надає військкомат, будуть доступними в мобільному застосуванні", — наголосила заступниця міністра оборони.

Зазначимо, у вересні Черногоренко розповіла, що робити, якщо відстрочка не відображається в "Резерв+" і які причини такої ситуації. З її слів, за внесення даних відповідають співробітники військкомату і якщо інформація відсутня, то через дії цієї структури. Водночас, частина інформації є в державних базах. Ідеться, наприклад, про бази Державної міграційної служби чи Державного реєстру актів цивільного стану. Проблема автоматизації внесення даних пов'язана з "технічною готовністю кожного реєстру", сказала посадовиця.

Нагадуємо, 18 жовтня охочі отримали можливість рекрутуватись в ЗСУ через застосунок "Резерв+": Фокус розповів, які кроки слід зробити.