"У кілька кліків": у "Резерв+" з'явився сервіс рекрутингу, де вакансію у ЗСУ обирають самостійно

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, інтуїтивний інтерфейс на основі ваших відповідей підбере найбільш відповідну для військовозобов'язаного вакансію у лавах Сил оборони серед понад 4000 пропозицій.

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У застосунку "Резерв+" став доступний сервіс рекрутингу, який дає змогу українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Завдяки співпраці з Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони — понад 4 000, який щодня зростає", — йдеться у повідомленні.

В Міноборони уточнили, що застосунок містить детальний опис вакансій, включно з інформацією про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки у ЗМІ.

"Інтуїтивний інтерфейс дозволяє швидко ухвалювати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення", — зазначили у пресслужбі відомства.

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, сервіс допомагає військовозобов'язаним "розв’язувати питання у кілька кліків" та дає можливість користувачам знайти собі бригаду, у яку можна потрапити напряму, й посаду, на якій можна ефективно застосовувати свої знання та вміння.

Для пошуку вакансії необхідно пройти короткий тест, вказавши, наприклад, наявність військової освіти чи сферу, в якій людина розбирається найкраще.

"На основі цієї інформації та обраних навичок система за принципом "зі своїми знаннями — на своєму місці" індивідуально підбере варіанти, що підійдуть найкраще", — пояснила Черногоренко.

Вона також наголосила, що це лише перша версія сервісу, яка буде удосконалюватися.

"Тому будемо раді почути фідбек користувачів", — додала Черногоренко.

Нагадаємо, 18 жовтня Катерина Черногоренко повідомила, що команда програмістів працює над новою функцією у "Резерв+", яка дасть можливість військовозобов'язаним громадянам оформити відстрочку від призову без візиту до ТЦК.

17 жовтня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про нові можливості рекрутингу до лав ЗСУ через застосунок "Дія".