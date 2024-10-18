"В несколько кликов": в "Резерв+" появился сервис рекрутинга, где вакансию в ВСУ выбирают самостоятельно

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, интуитивный интерфейс на основе ваших ответов подберет наиболее подходящую для военнообязанного вакансию в рядах Сил обороны среди более 4000 предложений.

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В приложении "Резерв+" стал доступен сервис рекрутинга, который позволяет украинцам найти для себя оптимальную вакансию в армии среди тысяч различных вариантов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Благодаря сотрудничеству с Lobby X, сервис предлагает самый большой перечень открытых должностей в Силах обороны — более 4 000, который ежедневно растет", — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ.

"Интуитивный интерфейс позволяет быстро принимать решение: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или "минус" для его отклонения", — отметили в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, сервис помогает военнообязанным "решать вопросы в несколько кликов" и дает возможность пользователям найти себе бригаду, в которую можно попасть напрямую, и должность, на которой можно эффективно применять свои знания и умения.

Для поиска вакансии необходимо пройти короткий тест, указав, например, наличие военного образования или сферу, в которой человек разбирается лучше всего.

"На основе этой информации и выбранных навыков система по принципу "со своими знаниями — на своем месте" индивидуально подберет варианты, которые подойдут лучше всего", — пояснила Черногоренко.

Она также отметила, что это только первая версия сервиса, которая будет совершенствоваться.

"Поэтому будем рады услышать фидбек пользователей", — добавила Черногоренко.

Напомним, 18 октября Екатерина Черногоренко сообщила, что команда программистов работает над новой функцией в "Резерв+", которая даст возможность военнообязанным гражданам оформить отсрочку от призыва без визита в ТЦК.

17 октября министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новых возможностях рекрутинга в ряды ВСУ через приложение "Дія".