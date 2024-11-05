"Не дронами едиными": один воин бригады "Рубеж" остановил вражеский штурм (видео)

Только когда оккупанты начали отступать, на помощь украинскому военному пришли дронщики.

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Боец 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж" Нацгвардии единолично остановил четырех российских штурмовиков, которые продвигались по окопам. Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж" обнародовала видео боя.

На видео видно, что оккупанты во время штурма наткнулись на сопротивление и начали отступать. После вражеского отступления начали действовать дронари батальона. Они загнали россиян в блиндаж и там уничтожили оккупантов.

"Не дронами едиными. Не всегда FPV-дроны являются панацеей против вражеской пехоты и в действие вступают умения и слаженные действия наших подразделений, которые они получали в тяжелых боях. На видео успешная ликвидация пехоты противника во время боя за позиции на Лимано-Купянском направлении подразделениями 4 батальона оперативного назначения "Сила Свободы" Бригады "Рубеж", — отметили в бригаде.

Напомним, 1 ноября стало известно, что ВСУ уже ликвидировали по меньшей мере 40 "элитных" северокорейских солдат, отправленных российским командованием для возвращения захваченной территории в Курскую область. Это произошло через несколько дней после того, как тысячи солдат Пхеньяна оказались на территории РФ.

Следует добавить, что позже, 4 ноября, бойцы 501-го батальона морской пехоты с помощью ПТРК Javelin уничтожили российскую БМП-2 в Курской области. Во время выстрела собрат подставил спину, чтобы оператор мог опереть на него противотанковый комплекс и сделать удачный выстрел.