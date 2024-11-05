"Не дронами єдиними": один воїн бригади "Рубіж" зупинив ворожий штурм (відео)

Тільки коли окупанти почали відступати, на допомогу українському військовому прийшли дронарі.

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Боєць 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж" Нацгвардії одноосібно зупинив чотирьох російських штурмовиків, що просувалися окопами. Бригада швидкого реагування Національної гвардії Україні "Рубіж" оприлюднила відео бою.

На відео видно, що окупанти під час штурму наштовхнулись на спротив та почали відступати. Після ворожого відступу почали діяти дронарі батальйону. Вони загнали росіян до бліндажа і там знищили окупантів.

"Не дронами єдиними. Не завжди FPV-дрони є панацеєю проти ворожої піхоти і у дію вступають вміння та злагоджені дії наших підрозділів, які вони здобували у важких боях. На відео успішна ліквідація піхоти противника під час бою за позиції на Лимано-Купʼянському напрямку підрозділами 4 батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" Бригади "Рубіж", — зазначили в бригаді.

Нагадаємо, 1 листопада стало відомо, що ЗСУ вже ліквідували щонайменше 40 "елітних" північнокорейських солдатів, відправлених російським командуванням для повернення захопленої території в Курську область. Це сталося через кілька днів після того, як тисячі солдатів Пхеньяна опинилися на території РФ.

Слід додати, що пізніше, 4 листопада, бійці 501-го батальйону морської піхоти за допомогою ПТРК Javelin знищили російську БМП-2 у Курській області. Під час пострілу побратим підставив спину, щоб оператор міг оперти на нього протитанковий комплекс і зробити вдалий постріл.