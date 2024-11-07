С начала года Украина закупила больше 11 000 средств РЭБ на 6 млрд грн, — Минобороны

По словам директора Агентства Марины Безруковой, приоритетом остается скорейшее закрытие неотложных потребностей ВСУ. Большую часть этих систем уже применяется.

С января 2024 года Агентство оборонных закупок Минобороны Украины заключило контракты на поставку более 11 тысяч средств радиоэлектронной борьбы. Общая стоимость закупки составила свыше 6 млрд гривен, и ВСУ уже получили большую часть таких систем. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Минобороны.

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Только в сентябре-октябре было законтрактовано несколько тысяч средств РЭБ на сумму свыше 1 млрд гривен. Большей частью это портативные системы ближнего действия, которыми можно оснащать автомобили и технику, и защитить экипажи от FPV-дронов противника.

Эти средства также могут использоваться на позициях для поиска и подавления каналов управления БПЛА. Ко всему прочему, были закуплены отдельные средства РЭБ тактического применения.

"Закупка государством более 11 000 средств РЭБ с начала года позволяет ВСУ значительно эффективнее наладить противодействие вражеским дронам и сберечь жизнь наших военных", — приводятся в публикации слова замминистра обороны Украины Дмитрия Клименкова.

Сообщается, что большая часть из закупленных систем РЭБ украинского производства, что способствует развитию национального производителя и усиливает военно-техническую независимость страны в долгосрочной перспективе. При закупке средств РЭС за границей контракты заключаются напрямую с иностранными производителями, что позволяет сэкономить.

По словам директора Агентства Марины Безруковой, приоритетом остается скорейшее закрытие неотложных потребностей ВСУ.

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