Мобилизация лиц до 25 лет: в Верховной Раде рассказали о снижении призывного возраста (видео)

По словам нардепа Александра Корниенко, в стране сейчас демографическая яма. Это поколение, "с которым нам отстраивать страну".

В Верховной Раде сейчас решен вопрос с мобилизацией лиц до 25 лет. Сейчас вопрос призыва данной категории лиц не рассматривается, рассказал народный депутат от политической партии "Слуга народа", первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко в эфире радио NV.

Он отметил, что в Украине очень изменилась демографическая ситуация. В частности, с 2013 года темпы рождаемости начали снижаться и сейчас они очень низкие.

Один из ответов, который я лично давал, что у нас немножко другая демографическая ситуация, чем была когда-то где-то, когда это реализовывалось. Потому что приводятся примеры других войн. Мы объясняем, что у нас демографическая яма. С 2005 года до 2013 года, семь-восемь лет у нас была большая рождаемость. Далее, с 2013 года, мы начали терять темпы рождаемости, сейчас они очень низкие. Поэтому это наше золотое поколение, с которым нам отстраивать страну, с которым нам работать", — отметил Александр Корниенко.

Напомним, в октябре демограф, профессор Элла Либанова отметила, что сейчас поколение 25-летних украинцев — наименьшее за всю историю страны. Поэтому для Украины лучший путь — это не трогать военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет.

Добавим, что в пятницу, 9 ноября, глава благотворительного фонда "Вернись живым", военный эксперт и волонтер Тарас Чмут отметил, сколько нужно мобилизовать военнообязанных. Он добавил, что мобилизация 160 тысяч украинцев не решит имеющихся проблем.