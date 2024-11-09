Мобілізація осіб до 25 років: в Верховній Раді розповіли про зниження призовного віку (відео)

За словами нардепа Олександра Корнієнка, в країні зараз демографічна яма. Це покоління, "з яким нам відбудовувати країну".

У Верховній Раді наразі вирішено питання з мобілізацією осіб до 25 років. Наразі питання призову даної категорії осіб не розглядається, розповів народний депутат від політичної партії "Слуга народа", перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в ефірі радіо NV.

Він зазначив, що в Україні дуже змінилась демографічна ситуація. Зокрема, з 2013 року темпи народжуваності почали знижуватись і наразі вони дуже низькі.

Одна з відповідей, яку я особисто давав, що у нас трошки інша демографічна ситуація, ніж була колись десь, коли це реалізовувалося. Тому що приводяться приклади інших воєн. Ми пояснюємо, що в нас демографічна яма. З 2005 року до 2013 років, сім-вісім років у нас була велика народжуваність. Далі, з 2013 року, ми почали втрачати темпи народжуваності, зараз вони дуже низькі. Тому це наше золоте покоління, з яким нам відбудовувати країну, з яким нам працювати", — зазначив Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, в жовтні демографиня, професорка Елла Лібанова зазначила, що наразі покоління 25-річних українців — найменше за всю історію країни. Тому для України найкращий шлях — це не чіпати військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років.

Додамо, що в п'ятницю, 9 листопада, голова благодійного фонду "Повернись живим", військовий експерт і волонтер Тарас Чмут зазначив, скільки потрібно мобілізувати військовозобов'язаних. Він додав, що мобілізація 160 тисяч українці не вирішить наявних проблем.