Россияне ракетами и "Шахедами" атаковали девять областей Украины: есть жертвы (фото, видео)

Для ударов противник применил две управляемые авиационные ракеты и более 70 ударных дронов-камикадзе. Уже утром ВС РФ осуществили фальш-атаку, во время которой в воздух взлетали бомбардировщики Ту-95МС и истребитель МиГ-31К.

В ночь на 11 ноября 2024 года россияне атаковали девять областей Украины. Две ракеты удалось сбить, как и часть беспилотников. Три российские БПЛа вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории. Фокус собрал, что известно о ночной атаке страны-агрессора.

Воздушные силы ВС Украины сообщили, что россияне начали атаку еще с 20.00 10 ноября. Запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с ТОТ Запорожской области, также запустили 74 ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Воздушные Силы ВС Украины о сбитых целях Фото: Повітряні сили України

По состоянию на 09.30 11 ноября подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 39-ти БпЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях. 30 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще 3 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины.

О возможных попаданиях на территории Полтавской, Житомирской и Черкасской областей пока информации нет.

Николаевская область

В результате ночной атаки российскими дронами на Николаев 11 ноября погибли пять человек, включая четырех жителей частного дома.

Последствия обстрела Николаева в ночь на 11 ноября Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Николаева в ночь на 11 ноября Фото: ГСЧС

Также одна женщина получила ранения и была госпитализирована. Об этом сообщили председатель Николаевской ОГА Виталий Ким и мэр города Александр Сенкевич.

"Николаев. К сожалению, два человека убиты... Ранена 45-летняя женщина, она госпитализирована", — сообщил Ким. Позже он уточнил, что количество погибших возросло до четырех, а утром стало известно о пятой жертве.

"Один частный дом разрушен, несколько повреждены, в том числе многоэтажка. Уничтожены два легковых автомобиля. Взрывной волной повреждены квартиры, четыре магазина, произошел прорыв теплосети, есть отключения от теплоснабжения и газоснабжения", — добавил глава ОГА.

Запорожская область

В Запорожье известно уже о 22 пострадавших из-за авиаударов ночью 11 ноября. Среди раненых — пятеро детей. Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров также сообщил, что погиб 71-летний мужчина.

Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Запорожья в ночь на 11 ноября Фото: ГСЧС

Среди пострадавших — 4-летний мальчик, который вместе с отцом оказался под завалами. Мужчина смог сам выбраться из-под руин, его сына деблокировали спасатели.

Последствия обстрела Запорожья в ночь на 11 ноября

Федоров напомнил, что в течение суток оккупанты нанесли 356 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Днепропетровская область

Вечером, 10 ноября, около 21:30 в Днепре прогремел мощный взрыв. Незадолго Воздушные силы предупреждали о скорой цели в направлении Днепра и Павлограда. Работала противовоздушная оборона. Воздушная тревога звучала с 20:59 до 22:33. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. В других громадах Днепропетровской области ночь прошла без обстрелов.

Черниговская область

На Черниговщине обломки вражеского "Шахеда" упали на окраине одного из сел и повредили несколько домов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, который напомнил, что россияне атаковали область всю прошлую неделю.

Шахед упал на Черниговщине Фото: Черниговская ОВА

"Россияне продолжают обстреливать Черниговщину. За прошлую неделю 66 обстрелов. В 29 населенных пунктах прозвучало 157 взрывов. Все чаще россияне наносят авиаудары. 19 — такая цифра только за прошедшую неделю", — отметил он.

Сумская область

Как проинформировали в Силах обороны, в ночь и утром 11 ноября оккупационные войска РФ совершили 13 обстрелов населенных пунктов нескольких громад Сумщины, сбросив на них 13 снарядов различного типа, в том числе 11 управляемых авиабомб.

Под ударом авиации россиян находились Юнаковская община (4 взрыва КАБ), Березовская община (3 взрыва КАБ), Глуховская община (3 взрыва КАБ) и Хотинская община (1 взрыв КАБ).

Сейчас уже известно о повреждении авиабомбами нежилого помещения в Глуховской громаде.

Киевская область и Киев

Ночью силы ПВО обезвредили до 10 "Шахедов" в районе столицы. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Воздушная тревога в столице длилась более 6 часов

"Около трех часов ночи враг поднял в воздух около десятка самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Впоследствии взлетели и носители ракет "Кинжал" МиГ-31К. Именно с этими угрозами была связана утренняя воздушная тревога. К счастью, пуски ракет стратегической авиации не подтвердились", — сообщил Попко. По его словам в течение ночи в Киеве четыре с половиной часа продолжалась воздушная тревога связана с атакой ударных БпЛА вооруженных сил РФ. Силами обороны было обнаружено и обезврежено различными способами до десятка беспилотников", — отметил глава КГВА. По его словам, в столице не зафиксировано разрушений, за медицинской помощью в результате атаки БПЛА никто не обращался.

Снимком из бомбоубежища поделился высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, который заявил, что во время визита в Киев начал утро понедельника, 11 ноября, в укрытии.

Жозеп Боррель в укрытии

"Начинаю свой день в Киеве в укрытии, поскольку Россия наносит очередной ракетный удар", — написал он в X (Twitter).

Боррель отметил, что это ежедневная реальность для украинского народа с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что ВС РФ подняли в воздух бомбардировщики Ту-95, но "передумали" атаковать украинские города. По данным командования, утром также были зафиксированы взлеты истребителей МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Из-за угрозы массированного удара в некоторых украинских регионах превентивно ввели аварийные отключения света.