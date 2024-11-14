Украинские облигации поднялись в цене: рынки ставят на быстрое завершение войны при Трампе

По данным журналистов, инвесторы в облигации делают ставку на то, что Украина будет готова принять мирное соглашение, которое подразумевает окончательную передачу территорий. При этом экономика быстро восстановится в ближайшие годы.

Последним заметным последствием выборов в США на прошлой неделе стало то, что стоимость суверенных облигаций Украины выросла на 12% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом пишет The Financial Times.

По данным журналистов, такой рост показателен в плане того, что инвесторы считают, что новая администрация американского президента Дональда Трампа будет настаивать на быстром прекращении войны с Россией.

Они надеются, что выборы поспособствуют прекращению огня и улучшат возможности Украины в том, что касается выплат кредиторам.

Сообщится, что это произошло на фоне всплеска ставок на мировых финансовых рынках за последние недели, которые связывают со сменой руководства Белого дом.

Трамп вновь заявлял, что положит конец войне в Украине "в течение дня" после возвращения в Белый дом, но пока не предоставил подробностей плана о том, как это можно сделать.

Считается, что инвесторы в облигации делают ставку на то, что Украина будет готова принять мирное соглашение, которое подразумевает окончательную передачу территорий, утраченных в войне, и что ее экономика быстро восстановится в ближайшие годы.

"Основная часть торговли на самом деле была основана на окончании войны или, по крайней мере, на возможности того, что Трамп продвинет начало переговоров", — рассказал журналистам Тис Лоу, представитель компании Ninety One, которой принадлежат некоторые украинские облигации.

Напомним о том, что известно о прорыве в Купянск, о положении в городе и заявлениях Генштаба ВСУ.

Также Фокус в своем материале объяснял, удалось ли ВСУ устранить ошибки в обороне города.