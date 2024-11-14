Українські облігації піднялися в ціні: ринки ставлять на швидке завершення війни за Трампа

За даними журналістів, інвестори в облігації роблять ставку на те, що Україна буде готова прийняти мирну угоду, яка передбачає остаточне передання територій. При цьому економіка швидко відновиться в найближчі роки.

Останнім помітним наслідком виборів у США минулого тижня стало те, що вартість суверенних облігацій України зросла на 12% порівняно з минулим місяцем. Про це пише The Financial Times.

За даними журналістів, таке зростання показове в плані того, що інвестори вважають, що нова адміністрація американського президента Дональда Трампа наполягатиме на швидкому припиненні війни з Росією.

Вони сподіваються, що вибори посприяють припиненню вогню і поліпшать можливості України в тому, що стосується виплат кредиторам. Повідомляється, що це сталося на тлі сплеску ставок на світових фінансових ринках за останні тижні, які пов'язують зі зміною керівництва Білого дому.

Трамп знову заявляв, що покладе край війні в Україні "протягом дня" після повернення в Білий дім, але поки не надав подробиць плану про те, як це можна зробити.

Вважається, що інвестори в облігації роблять ставку на те, що Україна буде готова прийняти мирну угоду, яка передбачає остаточне передання територій, втрачених у війні, і що її економіка швидко відновиться в найближчі роки.

"Основна частина торгівлі насправді була заснована на закінченні війни або, принаймні, на можливості того, що Трамп просуне початок переговорів", — розповів журналістам Тіс Лоу, представник компанії Ninety One, якій належать деякі українські облігації.

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