ВС РФ вошли в села на Черниговщине: в СНБО прокомментировали, как это произошло

Никакой угрозы вторжения на Черниговщину нет, а история о Гремяче является исключительно информационной операцией врага, говорит Андрей Коваленко.

Российские войска не заходили в украинские села и не вывешивали там свои флаги, о чем 15 ноября сообщили российские блогеры. Об этом сказал Андрей Коваленко — глава Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Так, российские оккупанты сообщили, что беспрепятственно зашли на территорию Черниговщины и установили свой флаг в селе Гремяч.

"Во-первых, р*сня даже не перешла разрушенный мост от границы, поэтому изначально информация является ложью. Во-вторых, я просто напомню, что в июне очень похожая история была с Рыжевкой на Сумщине. Кто-то где-то появился, снял флаг и убежал. Никакой угрозы вторжения на Черниговщину нет. История о Гремяче лживая и является исключительно информационной операцией врага", — сообщил Андрей Коваленко.

Он отметил, что после такой информационной истории с Рыжевкой враг потерял Суджу на Курщине.

Напомним, что Z-блогер Борис Рожин сообщил, что в Черниговской области российские оккупанты смогли зайти в два приграничных села и установить там свои флаги. Никаких препятствий на их пути якобы не было.

По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, вражеские диверсанты в последние месяцы снизили свою активность, однако полностью никуда не исчезли. В населенные пункты ВС РФ не зашли, а лишь ограничились установлением флага.