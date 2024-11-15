ЗС РФ увійшли в села на Чернігівщині: в РНБО прокоментували, як це відбулося

Ніякої загрози вторгнення на Чернігівщину немає, а історія про Грем‘яч є виключно інформаційною операцією ворога, говорить Андрій Коваленко.

Російські війська не заходили в українські села і не вивішували там свої прапори, про що 15 листопада повідомили російські блогери. Про це сказав Андрій Коваленко — очільник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Так, російські окупанти повідомили, що безперешкодно зайшли на територію Чернігівщини і встановили свій прапор в селі Грем‘яч.

"По-перше, р*сня навіть не перейшла зруйнований міст від кордону, тому від початку інформація є брехнею. По-друге, я просто нагадаю, що в червні дуже схожа історія була з Рижівкою на Сумщині. Хтось десь з‘явився, зняв прапор і втік. Ніякої загрози вторгнення на Чернігівщину немає. Історія про Грем‘яч брехлива і є виключно інформаційною операцією ворога", — повідомив Андрій Коваленко.

Він зазначив, що після такої інформаційної історії з Рижівкою ворог втратив Суджу на Курщині.

Нагадаємо, що Z-блогер Борис Рожин повідомив, що в Чернігівській області російські окупанти змогли зайти у два прикордонні села і встановити там свої прапори. Жодних перешкод на їхньому шляху нібито не було.

За словами спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка, ворожі диверсанти останніми місяцями знизили свою активність, проте повністю нікуди не зникли. У населені пункти ЗС РФ не зайшли, а лише обмежилися встановленням прапора.