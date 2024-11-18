Нацгвардейцы 67 суток держали позиции в окружении и разгромили штурмовой отряд ВС РФ (видео)

ВС РФ "продавили" бойцов на соседних позициях, и сначала нацгвардейцы держали оборону в серой зоне, а затем и в окружении. Однажды к блиндажу, где сидела небольшая группа с противопехотным оружием, подъехал вражеский танк, и он оказался лишь первым из колонны.

Восемь бойцов батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" в течение 67 суток держали оборону опорного пункта вблизи села Спирное на Северском направлении. Последние три недели они вели борьбу, находясь в полном окружении. Деталями военные поделились в интервью на канале "Бутусов Плюс", опубликованном 17 ноября.

Командир батальона "Свобода" Петр Кузик объяснил, что две позиции перешли в формат особых. ВС РФ активизировались в наступлении, "продавили соседей", и те по разным причинам были вынуждены отойти.

"Надо было перестраивать систему обороны, по сути еще один добавился периметр такой же, как мы обороняли, еще пришлось закрывать его", — подчеркнул он.

Командир принял решение оставить позиции в серой зоне, а потом они оказались в окружении. Бойцы и руководитель позиции понимали, что важно держаться, ведь они прикрывали собой "хорошую часть подразделения".

На позиции руководил бойцами 25-летний командир взвода старший лейтенант Владислав Стоцкий. После окончания академии Нацгвардии он был распределен на должность заместителя командира роты по работе с личным составом, но сам попросился "на ноль", согласившись на более низкую должность.

Стоцкий вспомнил, как прятался с подчиненными в блиндаже после боя, чтобы переждать сутки и утром выходить. Четверо защитников получили дополнительную еду, которую им доставили дроном. Утром командир спросил разрешения на выход, но получил отказ.

Нацгвардеец собрал оружие, гранаты, растяжки и бензин. Он готовился защищать позицию сам, но 17 августа получил приказ отходить на "Пинчер". До его прихода бойцы там просидели 50 дней без связи, но Стоцкий все наладил. Так получилось, что после 37 суток в тайнике под обстрелами командир вышел выполнять боевую задачу на другой позиции.

На расстоянии 300 метров с двух сторон был враг, а с другой стороны — заминированное поле. Защитники должны были действовать максимально скрыто, а высота блиндажа позволяла стоять в полный рост разве что на коленях. На поверхность практически не выходить, только в боевых целях. Батальон поддерживал позицию дронами и огневыми средствами, шла борьба за выживание.

16 сентября в сторону "Пинчера" выдвинулся российский штурмовой отряд. Вражеский танк приблизился к блиндажу на расстояние 10 метров. Остановить танк Стоцкому не удалось, но впоследствии он понял, что если бы и попал — техника развернула бы дуло и легко уничтожила ненадежную насыпь из земли.

Кузик объяснил, что двигалась колонна техники: впереди шли два танка, а позади — пять бронированных машин с пехотой. Первый танк остановили мины, противотанковая система и FPV-дроны. Второй танк подорвался на мине, после чего экипаж выскочил и начал отступать.

Однако бронированные машины объехали танки и продолжили движение в направлении украинских позиций. Из машин десантировался целый штурмовой взвод, и вражеская пехота начала двигаться к "Пинчеру".

Старший солдат Роман Омеляненко вспомнил, как увидел оккупантов слева и справа и открыл огонь из автомата. Также во вражеских бойцов летели гранаты. Стоцкий рассказал, что выйти не мог, потому что не знал, где захватчики, и стрелял хаотично. Погибший побратим чудом закрыл собой последнюю дыру, через которую в блиндаж к защитникам могли забросить гранату.

Командир делал все, чтобы оккупанты не смогли зайти внутрь. Он понимал, что затишье принесло бы для всех гибель. После боя разрешение на выход дали, но забрать защитников техникой было слишком рискованно. Поэтому выводили группой по одному, первым с "Пинчера" отправили раненого.

Кузик проинформировал, что усилиями нацгвардейцев, которые держали позицию в окружении, ВС РФ потеряли примерно 50 солдат и 6 единиц техники. Все трое бойцов представлены командиром к высшей награде Героя Украины. Тело Александра Хомяка, который потерял жизнь в ближнем бою и спасал побратимов даже после смерти, вынести из окружения не смогли.

Напомним, 81-я аэромобильная бригада ВСУ продемонстрировала работу американского ручного противотанкового гранатомета M141 Bunker Defeat Munition на Северском направлении.

33-я отдельная механизированная бригада ВСУ совместно с другими подразделениями отразила масштабную атаку врага на Кураховском направлении. В бою отличился основной боевой танк Leopard 2A4.