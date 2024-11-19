Потери РФ колоссальные: в NYT проанализировали все исследования о погибших в Украине россиянах

Имеющиеся данные показывают, что Россия потеряла больше солдат в войне в Украине, чем любая промышленно развитая страна в вооруженном конфликте со времен Второй мировой.

В октябре Россия понесла самые высокие потери убитыми и ранеными. Исследователи и журналисты нашли инновационные способы оценки возможностей России продолжать войну. Об этом пишет The New York Times.

Авторы публикации проанализировали все известные исследования, авторы которых занимались поиском реальных цифр относительно российских потерь.

Важно

Путин приказал освободить Курскую область: ВС РФ и армия КНДР несут потери, — Forbes

Конкретные данные о потерях России подсчитать сложно. Даже если они точны, в западных оценках, как правило, данные о погибших объединяют с данными о раненых. По информации военных экспертов, эта категория слишком широка, чтобы полностью объяснить положение на поле боя. Например, военные, получившие легкие повреждения, могут быстро восстановиться.

"Что по-настоящему определяет возможности армии сражаться, так это невосполнимые, безвозвратные потери — военнослужащие, которые погибли или получили настолько серьезные ранения, что больше никогда не будут участвовать в боях", — говорится в публикации.

И Украина, и Россия относят такую статистику к категории государственной тайны.

Независимые российские журналисты из "Медиазоны" и BBC нашли инновационные способы подсчета убитых и раненых в РФ. Информация извлекается из различных источников, таких как некрологи, пособия по инвалидности и базы данных нотариусов. Имеющиеся данные показывают, что Россия потеряла больше солдат в войне в Украине, чем любая промышленно развитая страна в вооруженном конфликте со времен Второй мировой.

В результате такой работы была создана самая полная база данных подтвержденных боевых потерь россиян: 78 000 солдат к ноябрю, не включая украинских сепаратистов и иностранцев, воюющих на стороне России.

Подсчет "Медиазоны" неполный, отмечают журналисты, поскольку от некоторых погибших солдат не остается и следа. По оценкам, журналисты зафиксировали около половины всех смертей российских военных.

Подсчет наследств

Данные из реестра наследственных дел

Еще одно независимое российское новостное агентство "Медуза" в сотрудничестве с "Медиазоной" и BBC провело статистический анализ военных потерь. Их главный источник — база данных государственных нотариусов России, в которой содержатся все дела о наследовании, открытые родственниками погибших солдат. Для этого журналистам понадобилось перехитрить государственных программистов, которые пытаются помешать им найти и загрузить записи о наследовании.

Такой анализ избыточной смертности позволил оценить общее количество погибших военных в России почти в 150 000 человек к концу октября.

Напомним, что 19 ноября ВСУ сообщили о высоких потерях ВС РФ под Купянском.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, ВС РФ за неделю контрнаступления в Курской области потеряли 3 батальона.