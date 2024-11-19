Втрати РФ колосальні: у NYT проаналізували всі дослідження про загиблих в Україні росіян

Наявні дані показують, що Росія втратила більше солдатів у війні в Україні, ніж будь-яка промислово розвинена країна у збройному конфлікті з часів Другої світової.

У жовтні Росія зазнала найвищих втрат убитими й пораненими. Дослідники та журналісти знайшли інноваційні способи оцінки можливостей Росії продовжувати війну. Про це пише The New York Times.

Автори публікації проаналізували всі відомі дослідження, автори яких займалися пошуком реальних цифр щодо російських втрат.

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Конкретні дані про втрати Росії підрахувати складно. Навіть якщо вони точні, у західних оцінках зазвичай дані про загиблих об'єднують із даними про поранених. За інформацією військових експертів, ця категорія занадто широка, щоб повністю пояснити становище на полі бою. Наприклад, військові, які дістали легкі ушкодження, можуть швидко відновитися.

"Що по-справжньому визначає можливості армії битися, то це непоправні, безповоротні втрати — військовослужбовці, які загинули або дістали настільки серйозні поранення, що більше ніколи не братимуть участі в боях", — ідеться в публікації.

І Україна, і Росія відносять таку статистику до категорії державної таємниці.

Незалежні російські журналісти з "Медіазони" і BBC знайшли інноваційні способи підрахунку вбитих і поранених у РФ. Інформацію витягують із різних джерел, як-от некрологи, посібники з інвалідності та бази даних нотаріусів. Наявні дані показують, що Росія втратила більше солдатів у війні в Україні, ніж будь-яка промислово розвинена країна у збройному конфлікті з часів Другої світової.

У результаті такої роботи було створено найповнішу базу даних підтверджених бойових втрат росіян: 78 000 солдатів до листопада, не включно з українськими сепаратистами та іноземцями, які воюють на боці Росії.

Підрахунок "Медіазони" неповний, зазначають журналісти, оскільки від деяких загиблих солдатів не залишається і сліду. За оцінками, журналісти зафіксували близько половини всіх смертей російських військових.

Підрахунок спадщини

Дані з реєстру спадкових справ

Ще одне незалежне російське новинне агентство "Медуза" у співпраці з "Медіазоною" і BBC провело статистичний аналіз військових втрат. Їхнє головне джерело — база даних державних нотаріусів Росії, в якій містяться всі справи про спадкування, відкриті родичами загиблих солдатів. Для цього журналістам знадобилося перехитрити державних програмістів, які намагаються завадити їм знайти й завантажити записи про спадкування.

Такий аналіз надлишкової смертності дав змогу оцінити загальну кількість загиблих військових у Росії майже в 150 000 осіб до кінця жовтня.

Нагадаємо, що 19 листопада ЗСУ повідомили про високі втрати ЗС РФ під Куп'янськом.

Також повідомлялося, що, за даними Forbes, ЗС РФ за тиждень контрнаступу в Курській області втратили 3 батальйони.