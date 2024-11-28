50% за вывод войск без достижения целей Путина: что думают россияне о войне в Украине, — Economist

По словам журналистов, многие россияне не доверяют официальным заявлениям о войне, но при этом обвиняют Запад. Опросы указывают на то, что жители РФ хотят не победы, поскольку у них нет четкого представления о том, что это значит, а возвращения к тому, что было до войны.

Недавнее исследование независимой исследовательской группы "Лаборатория публичной социологии", дает представление об отношении простых россиян к войне. Исследовались три провинциальных города из трех регионов — Бурятии, Урала и Краснодара. В течение нескольких недель этнографы проводили опрос и наблюдали за повседневной жизнью. Об этом пишет The Economist.

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Исследование показало, что россиян в таких регионах нельзя назвать ни идеологически обработанными милитаристами, ни пассивными соглашателями, как часто предполагается. Они, судя по всему, в равной степени отчуждены от государства, от ура-патриотов и от людей, с прозападной позицией, которые уехали на Запад.

Во трех исследовавшихся городах военной пропаганды практически нет. Люди сняли наклейки "Z", которые клеили на свои машины в первые недели "спецоперации". Флаг в черно-оранжевую полоску все еще висел у гостиницы, но был выцветшим. Жители с трудом припоминают какие-либо патриотические мероприятия, проводившиеся в городе в последние месяцы. Бесплатный показ пропагандистского фильма почти никого не привлек.

Но нет и открытой критики войны, не только из-за правительственных репрессий, но и потому, что люди в небольших городах боятся остракизма.

"Люди просто хотят быть со всеми и не хотят откалываться от большинства или выпадать из нормы", — заявила одна женщина.

Люди делают вид, что войны нет.

"Если бы не периодические новости о чьей-то смерти и не похороны, люди бы и не помнили, что идет война", — сказал один из местных жителей.

"У нас как будто нет войны", — добавил уроженец Бурятии.

Большие выплаты тем, кто идет на военную службу, — тема для разговоров: сосед, который заработал целое состояние, или жена погибшего солдата, которая купила машину на компенсацию, а потом сошлась с другим мужчиной.

"К черту ваши деньги, зачем они мне?" — смеялась женщина над идеей о том, что ее муж пойдет на военную службу, чтобы поправить финансовое положение семьи.

"Я сама заработаю эти 200 000 и буду знать, что у меня все есть, и моя семья здорова. Я куплю себе эти серьги, и рядом со мной будет мужчина. Я бы никогда не послала своего мужчину на верную смерть!" — добавил она.

"Тот факт, что люди так много зарабатывают, подписывая контракты, означает, что жертвы рассматриваются не как жертвы государства, а как свободные агенты, которые рискуют, но все же предпринимают рациональные усилия по улучшению своей жизни", — отмечается в публикации.

Многие не доверяют официальным заявлениям о войне и при этом продолжают повторять нарратив о том, что виноват Запад. Люди не любят ассоциировать себя с войной, как показало исследование. Агент по недвижимости в Краснодаре пожаловалась на то, что ее родственники в Украине перестали с ней разговаривать.

"При чем тут я? Я хотела этой войны или я начала ее?" — задалась она риторическим вопросом.

В исследовании говорится, что "в целом все готовы согласиться с тем, что война — это "плохо" и "страшно". Некоторые участники опроса признают, что не понимают смысла войны. Жители РФ хотят не победы, поскольку у них нет четкого представления о том, что это значит, а возвращения к тому, что было до войны.

Молчаливое большинство

Опросы общественного мнения подтверждают эти выводы. Около 50% россиян поддержали бы вывод российских войск из Украины без достижения заявленных целей Путина. Доля таких людей выше среди женщин и молодежи.

Даже некоторые милитаристские блогеры недовольны войной, несмотря на продолжающееся продвижение российских войск. Один из них, Максим Калашников, опубликовал рассказ российского солдата о передовом медицинском пункте.

"Трупы, трупы, трупы наших бойцов. Их можно увидеть повсюду… Они уже лежат в два-три слоя рядом с ранеными. Постоянный трупный запах и вонь гниющего мяса от ран заполнили подвал", — говорилось в публикации.

В октябре российские войска, как полагают, несли около 1500 потерь в день, считая как убитых, так и раненых. "Мы захватываем территории, но по непомерной цене", — жаловался Калашников. Он считает, что это "только вопрос времени", прежде чем российское наступление иссякнет, не нанеся серьезного ущерба линиям снабжения и системам командования Украины.

В этом он винит робкие элиты и опасается, что Дональд Трамп заставит Россию заморозить конфликт вдоль нынешних линий фронта, что, по его мнению, будет ужасным провалом.

В то же время экономический бум, вызванный щедрыми государственными расходами на войну и ростом заработной платы из-за нехватки рабочей силы, начинает сходить на нет. В следующем году российский Центробанк прогнозирует рост ВВП на уровне от 0,5% до 1,5%, что значительно ниже 3% в этом году и 3,5% в прошлом.

Независимая исследовательская фирма Romir, отслеживающая расходы 40 000 россиян в 240 городах, считает, что средний чек на повседневные товары и услуги растет более чем на 22% в год

Курс рубля снижается как из-за инфляции, так и из-за новых американских санкций в отношении российских банков, которые затрудняют получение долларов. На этой неделе впервые с момента вторжения в Украину в 2022 году упал значительно ниже 100 рублей за доллар.

Государственные предприятия, особенно в оборонной промышленности, получают огромный капитал, из-за чего частному сектору трудно брать кредиты даже по высоким ставкам.

"Нет никакого видения будущего. Размышления о долгосрочных планах в основном приводят к депрессии. Трудно придумать бизнес-идею, которая могла бы конкурировать с депозитом в Сбербанке", — сказал один бизнесмен в интервью Forbes.

Напомним, что россияне атаковали объекты "Нафтогаза". 18 ноября под угрозой могли оказаться объекты, расположенные во Львовской области.

Также Фокус в своем материале объяснял, как Украине ослабить российские массированные атаки.