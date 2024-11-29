"Нет ничего удивительного": Буданов впервые прокомментировал разговоры о своей отставке

Глава ГУР заявил, что отношения с Офисом президента имеет в "обычном рабочем формате" и ежедневно докладывает Зеленскому о ситуации.

Слухи, которые распространяются в СМИ и соцсетях об увольнении руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова с должности являются "очередным вбросом" с целью дестабилизации. Об этом в комментарии ВВС сказал сам глава ГУР.

"Очередной вброс, уже далеко не первый. К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного — вброс слухов и дезинформации — это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды", — считает Буданов.

Он заявил, что отношения с Офисом президента имеет в "обычном рабочем формате".

"Почти ежедневно докладываю президенту по ситуации", — сказал Кирилл Буданов.

Напомним, что 25 ноября NV со ссылкой на источник в секторе безопасности сообщило, что в Офисе президента хотят увольнения руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Эту должность хотят отдать "более лояльной к власти персоне".

Также в конце сентября сообщалось о масштабной кадровой чистке в Минобороны. По данным СМИ, без предупреждения Кирилла Буданова были уволены двое заместителей руководителя ГУР.