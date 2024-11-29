"Немає нічого дивного": Буданов вперше прокоментував розмови про свою відставку

Очільник ГУР заявив, що стосунки з Офісом президента має у "звичайному робочому форматі" і щодня доповідає Зеленському про ситуацію.

Чутки, які поширюються в ЗМІ і соцмережах про звільнення керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова з посади є "черговим вкидом" з метою дестабілізації. Про це в коментарі ВВС сказав сам очільник ГУР.

"Черговий вкид, вже далеко не перший. На жаль, ці наративи в певний момент поширили в українському інформаційному просторі, багато тиражувала російська пропаганда. Але в цьому немає нічого дивного – вкидання чуток та дезінформації — це те, що роблять і для дестабілізації країни, і для дестабілізації команди", — вважає Буданов.

Він заявив, що стосунки з Офісом президента має у "звичайному робочому форматі".

"Майже щодня доповідаю президенту по ситуації", — сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, що 25 листопада NV з посиланням на джерело у секторі безпеки повідомило, що в Офісі президента прагнуть звільнення керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова. Цю посаду хочуть віддати "більш лояльній до влади персоні".

Також наприкінці вересня повідомлялось про масштабну кадрову чистку в Міноборони. За даними ЗМІ, без попередження Кирила Буданова були звільнені двоє заступників керівника ГУР.