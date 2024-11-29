Долго не мог нормально есть и дышать: в Киеве военному провели уникальную операцию (видео)

Врачи рассказывают, что операция была проведена мультидисциплинарной командой и длилась около шести часов.

Хирурги Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова провели уникальную операцию — они пересадили кожу на лице военнослужащему. Об этом сообщил пресс-центр учреждения.

"Наши хирурги отделения микрососудистой, пластической и восстановительной хирургии во главе с заведующим Евгением Владимировичем Симуликом провели уникальную операцию — восстановили небо военнослужащему, который пострадал от минно-взрывного ранения черепа при исполнении служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий Василий Жук пошел защищать страну в марте 2022-го, а в начале 2024 года получил минно-взрывное ранение. Металлический обломок залетел через щеку и сильно повредил верхнюю челюсть, поэтому возник большой дефект твердого неба. Долгое время мужчина не мог нормально питаться и даже дышать.

Более полугода Василий ждал жизненно важную операцию и обращался к разным врачам, однако медики не давали утешительных прогнозов. Столичные специалисты рискнули и прооперировали военного.

Ранее таких операций в Украине не делали, да и сами врачи института Шалимова долго совещались. Однако все же решились и провели операцию.

"Хирурги работали почти шесть часов и пересадили ткань со спины пациента в зону неба. Это высокотехнологичная операция и данную операцию мы выполняли мультидисциплинарной командой с нашими коллегами — челюстно-лицевыми хирургами", — рассказывают врачи.

Сейчас у мужчины восстановлены жизненно важные функции, он уже может есть. Хотя впереди еще одна операция — надо наладить полноценное дыхание и вставить зубные импланты. Однако боец отмечает, что к нему уже возвращается несколько забытое ощущение полноценного живого человека.

Напомним, что недавно телеведущий и актер Геннадий Попенко во время несения службы получил серьезную травму ноги. У него был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Актер попал в больницу, где его прооперировали.

Добавим, что недавно в Канаде мужчина обратился к врачам для плановой операции по удалению правой ноги из-за серьезной инфекции кости. Однако хирурги удалили ему не ту ногу из-за ошибки.