Мужчине ампутировали не ту ногу: как он отреагировал

Джейсон Кеннеди сначала посетил больницу Seven Oaks General Hospital 23 октября из-за боли и кровотечения в правой ноге. Сама процедура состоялась 31 октября.

Мужчина проснулся в больнице и заметил, что хирурги удалили ему не ту ногу из-за огромной ошибки. Об этом пишет Mirror.

48-летний Джейсон Кеннеди был в ужасе после того, как проснулся после операции и обнаружил, что ему ампутировали "не ту ногу". Пока длился осмотр, он понял, что левой ноги нет.

Бывший рыбак обратился в больницу в Канаде для плановой операции по удалению правой ноги из-за серьезной инфекции кости.

Мужчина сначала посетил больницу Seven Oaks General Hospital 23 октября из-за боли и кровотечения в правой ноге. Решение об ампутации в больнице Грейс было принято 28 октября, а сама процедура состоялась 31 октября.

Впрочем, после операции рыбак обнаружил, что ему удалили другую ногу.

"Мне просто было интересно, был ли это плохой сон. Боль все еще ощущается в моей [правой] ноге, и она там прямо сейчас, пока мы разговариваем", — сказал он.

Представитель регионального управления здравоохранения Виннипега заявил, что из-за конфиденциальности пациентов они могут предоставить лишь ограниченную информацию "в этой сложной клинической ситуации".

Мужчине удалили не ту ногу Фото: aptnNEWS

После этого члены медицинской команды лично встретились с пациентом, чтобы принести свои извинения и обсудить следующие шаги.

Джейсон Кеннеди признался: "Все, что я мог сделать, это подумать: "Почему это происходит со мной?" Я был под впечатлением, что это будет моя правая нога, потому что это место, где самая сильная боль, и мои первые мысли были прощением в моем понимании, я мог простить человека легко, потому что я научился у своей семьи, как моя мама и мой папа, и моя бабушка. Я научился от них, как важно прощать".

Мама Кеннеди Ивонн приехала издалека, чтобы быть рядом со своим сыном после операции, но он рассказал об ампутации не той ноги только после того, как она вернулась домой.

Джейсону Кеннеди ампутировали не ту ногу Фото: aptnNEWS

Миссис Янг гордится своим сыном за проявление прощения, однако настаивает на том, что ответственность имеет решающее значение.

"Он требует компенсации за то, что с ним произошло. Это неправильно", — считает женщина.

Напомним, в Китае больной раком украл пожертвования благотворителей.

Также Фокус писал об ампутации у муравьев.