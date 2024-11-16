Чоловіку ампутували не ту ногу: як він відреагував

Джейсон Кеннеді спочатку відвідав лікарню Seven Oaks General Hospital 23 жовтня через біль і кровотечу в правій нозі. Сама процедура відбулася 31 жовтня.

Чоловік прокинувся в лікарні та помітив, що хірурги видалили йому не ту ногу через величезну помилку. Про це пише Mirror.

48-річний Джейсон Кеннеді був нажаханий після того, як прокинувся після операції та виявив, що йому ампутували "не ту ногу". Поки тривав огляд, він зрозумів, що лівої ноги немає.

Колишній рибалка звернувся до лікарні у Канаді для планової операції з видалення правої ноги через серйозну інфекцію кістки.

Чоловік спочатку відвідав лікарню Seven Oaks General Hospital 23 жовтня через біль і кровотечу в правій нозі. Рішення про ампутацію в лікарні Грейс було прийнято 28 жовтня, а сама процедура відбулася 31 жовтня.

Втім, після операції рибалка виявив, що йому видалили іншу ногу.

"Мені просто було цікаво, чи був це поганий сон. Біль все ще відчувається в моїй [правій] нозі, і він там прямо зараз, поки ми розмовляємо", — сказав він.

Представник регіонального управління охорони здоров’я Вінніпега заявив, що через конфіденційність пацієнтів вони можуть надати лише обмежену інформацію "в цій складній клінічній ситуації".

Чоловіку видалили не ту ногу Фото: aptnNEWS

Після цього члени медичної команди особисто зустрілися з пацієнтом, щоб принести свої вибачення та обговорити наступні кроки.

Джейсон Кеннеді зізнався: "Усе, що я міг зробити, це подумати: "Чому це відбувається зі мною?" Я був під враженням, що це буде моя права нога, тому що це місце, де найсильніший біль, і мої перші думки були прощенням у моєму розумінні, я міг пробачити людину легко, тому що я навчився у своєї сім'ї, як моя мама і мій тато, і моя бабуся. Я навчився від них, як важливо прощати".

Мама Кеннеді Івонн приїхала здалеку, щоб бути поруч зі своїм сином після операції, але він розповів про ампутацію не тієї ноги лише після того, як вона повернулася додому.

Джейсону Кеннеді ампутували не ту ногу Фото: aptnNEWS

Місіс Янг пишається своїм сином за прояв прощення, проте наполягає на тому, що відповідальність має вирішальне значення.

"Він потребує компенсації за те, що з ним сталося. Це неправильно", — вважає жінка.

Нагадаємо, у Китаї хворий на рак вкрав пожертви благодійників.

Також Фокус писав про ампутації у мурах.