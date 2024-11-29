Довго не міг нормально їсти та дихати: в Києві військовому провели унікальну операцію (відео)

Лікарі розповідають, що операція була проведена мультидисциплінарною командою і тривала близько шести годин.

Хірурги Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова провели унікальну операцію — вони пересадили шкіру на обличчі військовослужбовцю. Про це повідомив пресцентр установи.

"Наші хірурги відділення мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії на чолі із завідувачем Євгеном Володимировичем Симуликом провели унікальну операцію — відновили піднебіння військовослужбовцю, який постраждав від мінно-вибухового поранення черепа під час виконання службових обов’язків", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець Василь Жук пішов захищати країну в березні 2022-го, а на початку 2024 року зазнав мінновибухового поранення. Металевий уламок залетів через щоку і значнопошкодив верхню щелепу, тому виник великий дефект твердого підбнебіння. Довгий час чоловік не міг нормально харчуватись і навіть дихати.

Понад пів року Василь чекав на життєву важливу операцію та звертався до різних лікарів, однак медики не давали втішних прогнозів. Столичні спеціалісти ризикнули й прооперували військового.

Раніше таких операцій в Україні не робили, та й самі лікарі інституту Шалімова довго радились. Однак все ж наважились та провели операцію.

"Хірурги працювали майже шість годин та пересадили тканину зі спини пацієнта в зону піднебіння. Це високотехнологічна операція і дану операцію ми виконували мультидисциплінарною командою з нашими колегами — щелепно-лицьовими хірургами", — розповідають лікарі.

Наразі у чоловіка відновлені життєво важливі функції, він уже може їсти. Хоча попереду ще одна операція — треба налагодити повноцінне дихання та вставити зубні імпланти. Однак боєць зазначає, що до нього вже повертається дещо забуте відчуття повноцінної живої людини.

Нагадаємо, що нещодавно телеведучий та актор Геннадій Попенко під час несення служби дістав серйозну травму ноги. У нього був діагностований розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Актор потрапив до лікарні, де його прооперували.

Додамо, що недавно у Канаді чоловік звернувся до лікарів для планової операції з видалення правої ноги через серйозну інфекцію кістки. Однак хірурги видалили йому не ту ногу через помилку.