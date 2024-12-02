Украина сорвала "сирийский экспресс" РФ: в Defense Express объяснили, что это значит

Аналитики отметили, что маршрут поставки вооружения из России в Сирию увеличился с 2500 до 9000 км. Морские дроны, которыми Украина 9 месяцев назад атаковала порт в Новороссийске, может повлиять на текущую ситуацию в Сирии.

В марте 2024 года Украина существенно повлияла на способность России осуществлять перевозки военных грузов морем в Сирию, эффективно закрыв "сирийский экспресс". Это стало возможным благодаря использованию украинских морских дронов, которые создали угрозу для судов, которые ранее курсировали через Черное море из Новороссийска в сирийский порт Тартус. Об этом пишет Defense Express.

Поэтому РФ была вынуждена изменить маршруты и увеличить их длину в несколько раз.

Погрузка артсистем на борт судна SPARTA IV в порту Новороссийска 15 июля 2023 года Фото: Benjamin Pittet / X

В частности, уже в марте российские грузовые суда, такие как Sparta IV и Ursa Major, начали выходить из портов Балтийского моря, а не Новороссийска, сопровождаемые боевыми кораблями, например фрегатом "Адмирал Григорович". Таким образом, маршрут поставки вооружения увеличился с 2500 до 9000 км, что сделало логистику значительно дороже и сложнее.

Российское судно SPARTA IV, которое привлекалось для перевозки оружия, Фото: Из открытых источников

До марта 2024 года "сирийский экспресс" работал стабильно, обеспечивая как перевозку оружия в Сирию, так и вывоз важных образцов техники обратно в Россию, отмечают аналитики.

Например, судно Sparta IV по данным украинской разведки, в 2023 году совершило шесть рейсов между Новороссийском и Тартусом, транспортируя военную технику. Однако с началом активного использования украинских морских дронов Россия вынуждена была полностью изменить логистическую цепь.

На сегодняшний день грузовые суда компании "Оборонлогистика", такие как Ursa Major и Sparta II, выполняют рейсы между портами Балтийского моря, а Sparta IV задействовано для доставки грузов на север России. Перспективы восстановления привычного "сирийского экспресса" для Кремля сейчас выглядят сомнительными, считают аналитики.

Напомним, в ночь с 4 на 5 сентября Новороссийск атаковали беспилотные катера-камикадзе. 16 сентября сообщалось, что россияне установили в районе порта Геленджик, расположенного в Новороссийске, комплексы глушения GPS.