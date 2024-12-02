Україна зірвала "сирійський експрес" РФ: у Defense Express пояснили, що це означає

Аналітики зазначили, що маршрут постачання озброєння з Росії до Сирії збільшився з 2500 до 9000 км. Морські дрони, якими Україна 9 місяців тому атакувала порт у Новоросійську, може вплинути на поточну ситуацію у Сирії.

У березні 2024 року Україна суттєво вплинула на здатність Росії здійснювати перевезення військових вантажів морем до Сирії, ефективно закривши "сирійський експрес". Це стало можливим завдяки використанню українських морських дронів, які створили загрозу для суден, які раніше курсували через Чорне море з Новоросійська до сирійського порту Тартус. Про це пише Defense Express.

Відтак РФ була змушена змінити маршрути та збільшити їхню довжину в кілька разів.

Завантаження артсистем на борт судна SPARTA IV в порту Новоросійська 15 липня 2023 року Фото: Benjamin Pittet / X

Зокрема, вже у березні російські вантажні судна, як-от Sparta IV та Ursa Major, почали виходити з портів Балтійського моря, а не Новоросійська, супроводжувані бойовими кораблями, як-от фрегатом "Адмирал Григорович". Так маршрут постачання озброєння збільшився з 2500 до 9000 км, що зробило логістику значно дорожчою і складнішою.

Російське судно SPARTA IV, яке залучалось для перевезення зброї Фото: З відкритих джерел

До березня 2024 року "сирійський експрес" працював стабільно, забезпечуючи як перевезення зброї до Сирії, так і вивезення важливих зразків техніки назад до Росії, зазначають аналітики.

Наприклад, судно Sparta IV, за даними української розвідки, у 2023 році здійснило шість рейсів між Новоросійськом і Тартусом, транспортуючи військову техніку. Однак із початком активного використання українських морських дронів Росія змушена була повністю змінити логістичний ланцюг.

На сьогодні вантажні судна компанії "Оборонлогистика", як-от Ursa Major і Sparta II, виконують рейси між портами Балтійського моря, а Sparta IV залучене для доставлення вантажів на північ Росії. Перспективи відновлення звичного "сирійського експресу" для Кремля нині виглядають сумнівними, вважають аналітики.

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 вересня Новоросійськ атакували безпілотні катери-камікадзе. 16 вересня повідомлялось, що росіяни встановили в районі порту Геленджик, розташованого в Новоросійську, комплекси глушіння GPS.