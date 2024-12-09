История авиастроения. Как новый F-16 Fighting Falcon почти заменил F-111 Aardvark

Тот истребитель F-16, который известен всему миру, был хорошенько доработан. Ведь в свое время существовал прототип F-16XL с дельтовидным крылом, который проиграл тендер и не был запущен в серию.

Истребитель F-16 Fighting Falcon, более известный как Viper, остается звездой ВВС США с момента своего дебюта в 1970-х годах. С одним двигателем, характерным фонарем-капелькой и заметно меньшими размерами, чем у его сверстников F-14 или F-15, F-16 считается самолетом, который "надевают на себя" вместо того, чтобы в него "садиться".

Фокус перевел статью журналиста Харрисона Касса об эволюции легендарного американского истребителя F-16 Fighting Falcon.

Но тот F-16, который мы знаем сегодня, был хорошенько доработан. Вариант стандартной конструкции F-16 был предложен в 1980-х годах; известный как F-16XL, прототип имел дельтовидное крыло и задумывался в качестве замены F-111 Aardvark.

Что могло бы быть

F-16XL стал одним из двух участников конкурса ВВС 1981 года на лучший тактический истребитель (ETF), который должен был заменить F-111 Aardvark. F-111 был двухместным многоцелевым истребителем со стреловидным крылом, известным своими возможностями по перехвату. Оба самолета, участвовавшие в конкурсе ETF на замену F-111, были вариантами уже существующих самолетов ВВС: F-16 и F-15.

Истребитель F-16 Fighting Falcon Фото: pinterest.com Истребитель F-15 Eagle Фото: Gagadget

В случае с F-16 предложенным вариантом стал, конечно же, F-16XL. Как вы уже догадались, F-16XL, проигравший тендер, так и не был запущен в серийное производство и не поступил на вооружение ВВС. Вместо него победу одержал вариант F-15 — F-15E Strike Eagle, который и по сей день несет боевое дежурство.

Для участия в конкурсе ETF было изготовлено всего два прототипа F-16XL. А когда XL проиграл тендер, необходимость в новых самолетах отпала, и два проекта прототипа были отложены на полку – до 1988 года. Затем два модифицированных F-16 были переданы НАСА для исследовательских целей. В НАСА F-16XL прослужили более двух десятилетий, до 2009 года.

Эксперименты с проверенной конструкцией

Изначально F-16XL – эксперимент компании General Dynamics, получивший название Supersonic Cruise and Maneuver Prototype (SCAMP). В рамках программы SCAMP было опробовано множество вариантов крыла. Рассматривалось даже крыло с передней стреловидностью.

Однако в итоге было выбрано дельтовидное крыло за его превосходное соотношение подъемной силы и тяги на высокой скорости. На протяжении 1970-х в программу SCAMP вкладывались огромные средства и, наконец, она была завершена к моменту подачи заявки на ETF.

Но F-16XL требовал существенных модификаций по сравнению с базовым F-16, в то время как для F-15E количество требуемых изменений по сравнению с базовым F-15 было существенно меньшим. У F-15E оказались и другие преимущества перед F-16XL. В частности, у F-15E было два двигателя, в то время как у F-16XL – только один. Это означает, что у F-15E более высокий максимальный взлетный вес, а значит, самолет мог нести больше оружия и топлива.

Истребитель F-111 Aardvark Фото: Архивное фото

Если речь идет о замене знаменитому перехватчику F-111, оружие и топливо просто необходимы. А для самолета, который, скорее всего, будет использоваться глубоко за линией фронта, резервный двигатель, как у F-15E, представлял собой приятный бонус к безопасности.

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.