Проводят разведку боем: россияне готовятся к наступлению в Запорожской области, — военный

Российские войска начинают атаковать в Запорожской области, констатируют в ВСУ. Впрочем, украинские бойцы готовы к этому.

Боестолкновения с российскими оккупантами вскоре могут произойти в Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военнослужащий ВСУ с ником "Бахмутский демон".

"В Запорожской области назревают бои", — рассказал украинский боец.

Он сообщил, что военнослужащие вооруженных сил РФ местами проводят разведку боем. Однако украинские бойцы готовы к этому, отметил "Бахмутский демон".

Отметим, в сводке от Генерального штаба сообщается, что во вторник, 3 декабря, россияне проводили наступательные действия в районах Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки на Ореховском направлении. За минувшие сутки на Ореховском направлении враг активных действий не проводил, однако нанес авиаудар штурмовой авиацией по району населенного пункта Гуляйполе.

Как сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, всего за прошедшие сутки оккупанты нанесли 496 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский, заслушав доклад главкома ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте, отметил, что на Запорожском направлении есть "оборонительные результаты".

Впрочем, подчеркнул он, Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными.

Напомним, российская армия планирует наступательные действия на отдельных участках в Запорожской области, однако непосредственной угрозы городу Запорожье нет. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

В издании The Economist 24 ноября сообщали, что россияне под Запорожьем сначала планировали бросить в наступление 20-30 тысяч солдат, однако половину из них отправили в Курскую область.