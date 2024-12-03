Проводять розвідку боєм: росіяни готуються до наступу у Запорізькій області, — військовий

Російські війська починають атакувати у Запорізькій області, констатують у ЗСУ. Утім, українські бійці готові до цього.

Боєзіткнення з російськими окупантами незабаром можуть відбутися на Запоріжжі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив військовослужбовець ЗСУ з ніком "Бахмутський демон".

"У Запорізькій області назрівають бої", — розповів український боєць.

Він повідомив, що військовослужбовці збройних сил РФ місцями проводять розвідку боєм. Натомість українські бійці готові до цього, зазначив "Бахмутський демон".

Зазначимо, у зведенні від Генерального штабу повідомляється, що у вівторок, 3 грудня, росіяни проводили наступальні дії в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки на Оріхівському напрямку. Минулої доби на Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив, натомість завдав авіаудару штурмовою авіацією по району населеного пункту Гуляйполе.

Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, впродовж минулої доби окупанти завдали 496 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Президент України Володимир Зеленський, заслухавши доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зазначив, що на Запорізькому напрямку є "оборонні результати".

Утім, підкреслив він, Курахівський та Покровський напрямки залишаються найбільш складними.

Нагадаємо, російська армія планує наступальні дії на окремих ділянках у Запорізькій області, однак безпосередньої загрози місту Запоріжжя немає. Про це заявив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

У виданні The Economist 24 листопада повідомляли, що росіяни під Запоріжжям спочатку планували кинути у наступ 20-30 тисяч солдатів, проте в половину з них відправили в Курську область.