"Героический поступок": водитель российской фуры в Мариуполе остановил колонну вражеской техники на Курахово

Водитель грузовика не только смог "отминусовать" один тягач, но и на длительное время затормозил переброску вражеской техники на одно из самых горячих направлений фронта, рассказал Андрющенко.

В оккупированном Мариуполе Донецкой области произошел курьезный случай. Водитель грузовика остановил колонну российской техники, которая ехала в сторону Курахово. Об этом в своем телеграм-канале сообщил экс-советник городского головы Мариуполя, автор проекта "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко.

"К хорошим новостям. Сегодня утром колонна в количестве до 15 военных тягачей, загруженных гусеничной техникой типа БМП / БМД с Мангуша двигалась через Мариуполь в сторону Волновахи. Должна была пройти быстро, однако героический поступок водителя фуры из России, который просто врезался в один из тягачей, не просто кардинально замедлил опрокидывание и движение колонны, но привел к ее разрыву и де-факто "сдвинул" один тягач", — рассказал Андрющенко.

Он добавил, что это была прекрасная операция россиян по нейтрализации россиян.

Петр Андрющенко также отметил, что колонна техники двигалась не в сторону Запорожья, где сейчас "ожидают" наступление российских оккупантов, а скорее всего на Кураховское направление.

Напомним, что 27 ноября ВСУ в районе Часового Яра "развалили" штурм россиян на новейшей БМД с десантом. Захватчики пытались устроить механизированный штурм позиций украинских защитников на новейших БМД-4, воспользовавшись ухудшением погодных условий.

На Времовском направлении в Донецкой области российские оккупанты провалили запланированный штурм. Они попытались прорвать оборону ВСУ в районе Великой Новоселки, но попытка оказалась неудачной.